「部豪喝」1星負評惹禍再現超派鐵拳 紅茶店老闆娘堵人4打1

店家不滿遭留負評在路上巧遇黃男，雙方一言不合就打了起來。翻攝畫面

一則Google一星負評，竟引爆街頭暴力衝突。台北市松山區寶清街昨（1）日晚間發生聚眾鬥毆案件，20歲黃姓男子因曾在曾姓女子經營的飲料店留下「部豪喝」的一星負評，雙方原本就互相認識，卻因網路評論心結未解，巧遇後爆發肢體衝突，黃男當場遭曾女等4人圍毆，畫面宛如重現「超派鐵拳」翻版。

警方指出，松山分局於昨（1日）22時40分接獲110通報，指稱寶清街一帶疑似發生打架情事，隨即啟動線上快打部隊趕赴現場。警方到場時，現場已無持續衝突，但仍有多名民眾聚集，隨即展開盤查並調閱周邊監視器，將涉案人員全數查獲到案。

位在松山區寶清街上的飲料店，曾姓老闆娘因不滿遭黃男留負評，巧遇後竟然當街上演「超派鐵拳」翻攝Google Map

經調查了解，黃姓被害人先前曾在曾姓老闆娘的飲料店Google評論留下負評，雙方因此心生嫌隙，當晚於住家附近巧遇後發生口角，商談未果，黃男隨即遭曾女夥同另外3人（2男2女）動手毆打，造成其頭部、臉部及背部多處挫傷，一度被打得「眼冒金星」。

疑似因這兩則1星負評，引爆街頭鬥毆事件。翻攝畫面

全案警方已依刑法妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。松山分局強調，對任何因網路糾紛演變成暴力事件，警方絕不寬貸，將持續以強勢執法、迅速應處原則，維護社會秩序與市民安全。



