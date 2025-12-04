部醫豐華・E啟前行 臺北醫院與所屬醫院展創新成果

《圖說》衛生福利部所屬醫院聯合呈現創新成果。〈臺北醫院提供〉

【民眾新聞葉柏成臺北報導】衛生福利部長石崇良今（4）日參觀於南港展覽館一館衛生福利部醫福會與所屬醫院智慧醫療成果展，對於部醫體系在智慧醫療與永續發展上的卓越成績表達高度肯定。為期四天的展，內容著重於如何透過科技創新與資源整合，優化醫療流程，以提升醫療品質與服務效率。

衛生福利部醫福會與所屬醫院近年持續推動資訊系統更新，並於今年6月13日成立「所屬醫院資訊中心籌備小組」，在建置新一代醫療資訊系統 HIS2.0 的同時，同步推動智慧醫療發展，規劃短、中、長期三階段改革目標，以全面完成部醫資訊轉型並成立「部醫資訊中心」，確保智慧醫療順利導入與永續推展。

廣告 廣告

《圖說》臺北醫院鄭舜平院長(後排左六)表示，臺北醫院持續以「智慧 X 永續」打造效率、品質、安全、永續的智慧醫院。〈臺北醫院提供〉

智慧醫療已成為衛生福利部醫福會與所屬醫院提升民眾健康與醫療效能的重要引擎。在醫福會推動與輔導下，部立臺北醫院於智慧醫療與永續治理領域皆展現亮眼成績，不僅榮獲「國家醫療品質獎—智慧醫院標章」，行政管理領域：醫工 —「即刻救援：智能後勤守護者」、檢驗檢查領域：檢驗科 —「蟲蟲大作戰」、藥事服務領域及創意獎：藥劑科 —「調劑藥智慧」(2024)、「調劑藥智慧 Plus AI(2025)等計畫獲獎；永續方面更以具體淨零作為，榮獲「THSA台灣健康永續獎—永續報告白金獎」二連霸（2024、2025），成為唯一連續兩年獲獎的區域級醫療機構。

《圖說》衛生福利部石崇良部長觀摩智慧調劑台，肯定智慧減輕臨床負擔。〈臺北醫院提供〉

此次臺北醫院展出以 AI 精準控管的智慧調劑台，有效提升藥事服務效率與用藥安全；同時呈現醫護 AI 生成式紀錄系統，大幅減輕臨床書寫負擔，讓醫療人力得以專注於病人照護。展區吸引眾多醫療院所駐足觀摩，現場交流熱絡，展現智慧醫療實務應用的高度關注與肯定。

臺北醫院鄭舜平院長表示，該院持續透過智慧科技優化臨床流程，智慧調劑台以 AI 精準控管藥品流向，不僅提升調劑效率，更強化用藥安全；同時導入醫護 AI 生成式紀錄系統，協助同仁大幅減少重複書寫負擔，讓醫療專業能回到以病人為核心的照護本質。未來，臺北醫院將持續以「智慧 X 永續」為發展方向，落實便民、提升品質，打造兼具效率與安全的智慧醫療新模式。

《圖說》石崇良部長聽取部醫在智慧醫療與永續的發展與成果，對其表達高度肯定。〈臺北醫院提供〉

衛生福利部林靜儀政務次長說，「智慧與永續並行，已是醫療發展的必然方向。」她肯定部醫透過資源共享，不僅能有效減輕醫護同仁負擔，也能提升整體醫療量能與服務品質，展現公醫體系在全民健康照護中的關鍵價值。

醫福會林慶豐執行長進一步指出，「智慧 X 永續雙軸轉型已是全球共識，部醫體系作為臺灣醫療的重要支柱，肩負推動『健康台灣』的公醫使命。」未來本部所屬26家醫院將持續於各場域導入智慧系統，發展全方位智慧服務，全面打造具前瞻能力的智慧醫院。