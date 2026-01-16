部長合照對比屋頂照！黃智賢酸黃國昌跑龍套

▲「談關稅」官方合照曝光！黃智賢開轟黃國昌：割稻尾失敗還加戲。（左圖／行政院提供，右圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判正式定案，美國宣對台關稅降至15％且不疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平，中央今（16）日也曝光行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的官方合照，證實談判由政府團隊完成。

對此，資深媒體人黃智賢在個人直播頻道「黃智賢夜問」火力全開，怒批民眾黨主席黃國昌「割稻尾不成還加戲、說謊又跑龍套」。她直言，關稅談判高度保密，簽字前誰都不能說，結果黃國昌卻宣稱赴美談關稅，「你哪位？你是臨演嗎？」

黃國昌原本想「拿鐮刀割稻尾收割成果」，卻發現根本沒有東西可割，黃智賢狠酸，「心靈空虛之下開始加戲」，甚至演成關稅是他談的。她也點名支持者洗版稱「15％是黃國昌功勞」，直嗆美國不讓他演，乾脆提前對外洩露打臉。

黃智賢對比官方合照與黃國昌的行程，「一邊是部長辦公室合照，一邊是在大樓屋頂對著天空拍照，根本跑龍套。」直批黃國昌不甘當配角，又沒誠信、又說謊、還反覆橫跳，親美又反美、親中又反中，黃國昌先反對軍購、又要提版本，還捏造金額，遭美方打臉後再推給媒體誤導。她強調，真正辛苦的是專業的公務員團隊，政治人物可以批評，但不能用謊言收割成果，再糟蹋別人。



