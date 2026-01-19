部隊就是教室 中臺科大攜手國軍五二工兵群開辦環安衛在職專班

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在全球淨零碳排趨勢與職場安全法規日益嚴謹的當下，環境保護與職業安全衛生管理已成為各產業的顯學，即便是在肩負國防重任的軍事單位，相關專業人才的需求亦是與日俱增。中臺科技大學長期深耕醫護與民生科技領域，展現學校在培育環境與安全衛生工程人才的努力與定位，更致力於推動防災減災與永續環境教育。為具體響應政府「全民國防」與「軍職進修」政策，中臺科大與陸軍第十軍團五二工兵群於日前正式簽署合作協議，宣布將於115學年度開辦「環境與安全衛生工程科二專進修部在職專班」。這項創舉象徵著大學教育資源正式跨越營區圍牆，透過「部隊即教室」的創新模式，為國軍培育兼具環保意識與工安專業的現代化戰士。

國軍五二工兵群指揮官陳威中上校與中臺科大陳錦杏校長簽署合作協議。（圖/記者廖妙茜翻攝）

簽約儀式場面盛大隆重，由中臺科大陳錦杏校長與國軍五二工兵群指揮官陳威中上校共同出席簽署合作協議。中臺科大陳錦杏校長在致詞時強調，這是中臺科大創校以來首度直接深入軍營開設專班，具有里程碑意義。陳錦杏校長更指出，工兵部隊平時承擔國家重大工程與災害救援任務，戰時則負責開路架橋，其作業環境充滿高度風險，與中臺科大環境與安全衛生工程系的專業核心不謀而合。透過此次跨域整合，學校將把專業師資帶入營區，不僅呼應全球永續發展的潮流，更落實教育資源共享的理念。國軍五二工兵群指揮官陳威中上校則表示，現代化軍隊需要的是高素質的人才，透過專班進修，官兵能在服役期間充實自我，將所學直接應用於部隊的工程執行與風險管理，這不僅能有效提升部隊的安全係數，更是對官兵未來職涯最負責任的投資。

中臺科大與中臺科技大學與國軍十軍團五二工兵群光隆營區簽署「環境與安全衛生工程科二專進修部在職專班」合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此專班課程規劃由中臺科大環安系精心規劃，環安系李國興主任表示，課程設計緊扣產業脈動與部隊實務需求，涵蓋「環境工程」、「職業安全衛生」及當前最熱門的「淨零碳管理」三大主軸。透過系統化的理論教學與實務演練，協助官兵在繁重的戰備演訓之餘，能夠無縫接軌學術殿堂。李國興主任特別強調，專班的一大亮點是「證照導向」教學，畢業學員將具備報考勞動部「職業安全衛生管理乙級技術士」的資格。這張證照在產業界炙手可熱，是許多大型企業與營造工程的必備門檻，若官兵未來退伍轉職，這將是含金量極高的就業保障，真正實現「從服役到求學，求學後再就業」。

此次中臺科大攜手國軍開辦在職專班，不僅透過環安系的「技術專業」，以「人文關懷」照顧官兵職涯發展與學習權益，更導入「永續創新」淨零碳排課程，並以「社會服務」協助國家厚植專業人才庫。未來，中臺科大將持續做國軍最堅強的學術後盾，共同為國家安全與社會永續貢獻心力。