部隊番號新變動 陸軍裝甲、機步旅本月更名「聯合兵種旅」

〔記者陳治程／台北報導〕為提升部隊獨立作戰能力，肆應中國軍事威脅，國防部在2019年成立首支聯合兵種營，含括多兵種、兵科專長，強調「一個營就能出去戰鬥」，強化整體打擊能量；而在施行多年後，這項編制在近日悄悄出現變化。軍方人士證實，陸軍轄下各裝甲、機步旅從本月起更改番號，統稱為「聯合兵種旅」，以因應戰鬥部隊組織的後續調整。

軍方人士指出，陸軍轄下各裝甲旅、機步旅等主戰單位，在過去五年餘間相繼編組聯兵營後，其戰鬥編制已在漢光演習等多項實兵戰、演訓中驗證；而自今(2026)年元旦起，上述單位的番號將陸續更新為「聯合兵種旅」，除符合部隊現行架構，也因應後續可能的組織變動。

軍方人士表示，本月施行的「聯合兵種旅」番號新制，適用於現行的裝甲、機步旅。後續部隊組織是否有相應的變革？還有待觀察。圖為機步269旅去年7月漢光41號演習期間，於新北八里地區演練縱深防禦。(本報資料照，記者陳逸寬攝)

面對中共軍事威脅與日俱增，國軍在2019年開始試行編組「聯合兵種營」，首支部隊於中部的裝甲586旅轄下成立，包含裝、步排組，海、空軍及陸航聯絡官等跨專長編制，強調「一個營就能出去戰鬥」，而同屬打擊部隊的裝甲542、564、584旅，以及機步269、234、333旅等單位，也接續完成聯兵營的改組工作。

舉例而言，原以兵科命名的裝甲584旅、機步333旅等打擊部隊番號，在此次更名後保留原部隊番號，但都統一改稱「聯合兵種584旅」、「聯合兵種333旅」，以此類推。

而在去(2025)年12月，有軍方人士指出，為強化反裝甲戰力，國防部在檢討陸軍、海軍陸戰隊編裝後，現已拍板將原為聯兵營而分散編組的「反裝甲排」重整為「反裝甲連」，所屬層級也從現行的「營屬連」升編為「旅直屬連」，以肆應敵情威脅。隨著原編有聯兵營的打擊部隊統一改稱「聯兵旅」，轄下編制是否將衍生其他變革？有待後續觀察。

