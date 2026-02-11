郭于中解鎖新成就！成為首位小巨蛋開唱主播

張寧（左）、顏明儀一同除夕節目。（台視提供）

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日晚間於臺灣電視台強勢登場，華麗卡司陣容是家家戶戶新春必看的娛樂盛事，除了精彩的舞台演出，豐富有趣的幕後花絮也為年節增添歡樂氛圍，同樣成為除夕夜不可錯過的亮點，台視新聞台特別製作的《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播張寧與顏明儀聯手主持，此外，錄影當日，小巨蛋現場暖場則由郭于中與陳酈亭擔任，而國際嘉賓記者會則由謝安主持。

幕後花絮由張寧與首度加入《紅白》幕後主持陣容的顏明儀搭檔，張寧分享今年最大的挑戰是訪問人數眾多，一度擔心自己會「臉盲」認錯人，但在實際訪問後發現本人其實很好辨認，更笑說：「站在他們身旁，能感受到每個人散發著青春的光芒。」張寧也直言今年讓她印象最深刻的卡司非林志穎莫屬，觀看彩排時便被強勁的舞台魅力折服，實際訪問時更感受到林志穎親切又充滿活力的一面，讓她直呼：「今年一定是個好年！」

顏明儀則分享，在接下幕後主持任務時非常緊張，所幸在張寧和團隊的幫助下逐漸開始享受其中，身為賽車迷的她也直言最期待見到林志穎，在看完彩排後更化身「迷妹」深深陷入小炫風的魅力中，興奮大讚：「是看得目不轉睛的巨星舞台魅力！」

此外，King ＆ Prince與＆TEAM的訪問橋段也讓她留下深刻印象，兩組國際嘉賓不斷嘗試用中文互動交流，讓現場氣氛相當溫暖。過年期間，適逢張寧父親七十大壽，她透露已經規劃好慶祝活動，除了好好休息外，期盼能與家人一起熱鬧度過這個特別的節日，顏明儀則不忘呼籲親友準時收看《紅白》與幕後花絮，假期除了播報工作以外，也會抽空回到新竹與親友聚餐，更計畫與朋友前往台中體驗卡丁車，把握難得的長假，徹底放鬆身心。

郭于中（右）、陳酈亭擔任暖場主持人。（台視提供）

小巨蛋現場的暖場主持則由郭于中與陳酈亭攜手擔任，郭于中笑說，原本告訴自己要放輕鬆，沒想到當天卻壓力大到看錯午休時間，驚醒以為自己遲到，坦言依舊有不小的心理壓力，去年曾開玩笑表示「有機會想在舞台上唱歌」的他，今年也成功解鎖成就，成為首位在小巨蛋舞台開唱的主播，讓郭于中直呼：「超級滿足！」也期待未來還有機會再度站上小巨蛋舞台高歌一曲。

而首次站上小巨蛋舞台的陳酈亭則坦言：「緊張到快吐了。」在事前除了熟記流程與藝人資訊外，更反覆和郭于中討論橋段與笑點，最終在郭于中不斷的鼓勵下平復心情，而真正站上舞台看見滿場觀眾時，緊張瞬間轉化為興奮，非常期待能與觀眾度過一段美好的時光。談到過年規劃，郭于中每年都會回到高雄與親朋好友相聚，表示今年一定要前往愛河灣，朝聖高達15公尺的「超人力霸王」，陳酈亭也期望在假期能與家人互相專心陪伴，創造一段美好、溫馨的團圓回憶。

謝安。（台視提供）

今年由謝安負責迎接國際嘉賓King ＆ Prince與＆TEAM，謝安分享，記者會前特別分別拜會兩組團體，印象最深刻的是King ＆ Prince爽快答應在現場演出，兩人的自然默契讓當天演出非常順利，也讓她感到驚喜，演出片段曝光後，YouTube留言區湧入大量日本網友留言，直呼「從沒看過這樣的他們。」能讓大家看到藝人不同的一面，讓謝安感到十分榮幸。而談及＆TEAM，謝安透露團員們對細節要求極高，記者會前仍把握空檔練習中文發音，希望把吉祥話說到最完美，展現高度專業與用心，她也表示，主持國際團體記者會最大的挑戰，是在於如何讓藝人在陌生環境中放鬆交流，並讓每位成員都有發揮空間。面對即將到來的春節假期，謝安將會在棚內陪伴觀眾守歲，同時也會安排個人滑雪特訓，希望在假期期間持續練習，為下個雪季做準備，把基本功刻進骨子裡。

