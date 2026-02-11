郭于中解鎖新成就！成為首位小巨蛋開唱主播
台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日晚間於臺灣電視台強勢登場，華麗卡司陣容是家家戶戶新春必看的娛樂盛事，除了精彩的舞台演出，豐富有趣的幕後花絮也為年節增添歡樂氛圍，同樣成為除夕夜不可錯過的亮點，台視新聞台特別製作的《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播張寧與顏明儀聯手主持，此外，錄影當日，小巨蛋現場暖場則由郭于中與陳酈亭擔任，而國際嘉賓記者會則由謝安主持。
幕後花絮由張寧與首度加入《紅白》幕後主持陣容的顏明儀搭檔，張寧分享今年最大的挑戰是訪問人數眾多，一度擔心自己會「臉盲」認錯人，但在實際訪問後發現本人其實很好辨認，更笑說：「站在他們身旁，能感受到每個人散發著青春的光芒。」張寧也直言今年讓她印象最深刻的卡司非林志穎莫屬，觀看彩排時便被強勁的舞台魅力折服，實際訪問時更感受到林志穎親切又充滿活力的一面，讓她直呼：「今年一定是個好年！」
顏明儀則分享，在接下幕後主持任務時非常緊張，所幸在張寧和團隊的幫助下逐漸開始享受其中，身為賽車迷的她也直言最期待見到林志穎，在看完彩排後更化身「迷妹」深深陷入小炫風的魅力中，興奮大讚：「是看得目不轉睛的巨星舞台魅力！」
此外，King ＆ Prince與＆TEAM的訪問橋段也讓她留下深刻印象，兩組國際嘉賓不斷嘗試用中文互動交流，讓現場氣氛相當溫暖。過年期間，適逢張寧父親七十大壽，她透露已經規劃好慶祝活動，除了好好休息外，期盼能與家人一起熱鬧度過這個特別的節日，顏明儀則不忘呼籲親友準時收看《紅白》與幕後花絮，假期除了播報工作以外，也會抽空回到新竹與親友聚餐，更計畫與朋友前往台中體驗卡丁車，把握難得的長假，徹底放鬆身心。
小巨蛋現場的暖場主持則由郭于中與陳酈亭攜手擔任，郭于中笑說，原本告訴自己要放輕鬆，沒想到當天卻壓力大到看錯午休時間，驚醒以為自己遲到，坦言依舊有不小的心理壓力，去年曾開玩笑表示「有機會想在舞台上唱歌」的他，今年也成功解鎖成就，成為首位在小巨蛋舞台開唱的主播，讓郭于中直呼：「超級滿足！」也期待未來還有機會再度站上小巨蛋舞台高歌一曲。
而首次站上小巨蛋舞台的陳酈亭則坦言：「緊張到快吐了。」在事前除了熟記流程與藝人資訊外，更反覆和郭于中討論橋段與笑點，最終在郭于中不斷的鼓勵下平復心情，而真正站上舞台看見滿場觀眾時，緊張瞬間轉化為興奮，非常期待能與觀眾度過一段美好的時光。談到過年規劃，郭于中每年都會回到高雄與親朋好友相聚，表示今年一定要前往愛河灣，朝聖高達15公尺的「超人力霸王」，陳酈亭也期望在假期能與家人互相專心陪伴，創造一段美好、溫馨的團圓回憶。
今年由謝安負責迎接國際嘉賓King ＆ Prince與＆TEAM，謝安分享，記者會前特別分別拜會兩組團體，印象最深刻的是King ＆ Prince爽快答應在現場演出，兩人的自然默契讓當天演出非常順利，也讓她感到驚喜，演出片段曝光後，YouTube留言區湧入大量日本網友留言，直呼「從沒看過這樣的他們。」能讓大家看到藝人不同的一面，讓謝安感到十分榮幸。而談及＆TEAM，謝安透露團員們對細節要求極高，記者會前仍把握空檔練習中文發音，希望把吉祥話說到最完美，展現高度專業與用心，她也表示，主持國際團體記者會最大的挑戰，是在於如何讓藝人在陌生環境中放鬆交流，並讓每位成員都有發揮空間。面對即將到來的春節假期，謝安將會在棚內陪伴觀眾守歲，同時也會安排個人滑雪特訓，希望在假期期間持續練習，為下個雪季做準備，把基本功刻進骨子裡。
更多中時新聞網報導
柯震東拍《功夫》累到只想癱在家
洛杉磯奧運》棒球再戰五環 12強得射日驅韓
《一級棒》收視霸榜 除夕夜馬力全開
其他人也在看
台灣重量級球星獻聲《山羊巔峰》 狂炫球技High爆首映
動畫電影《山羊巔峰》今（10）日在台盛大首映會，新北國王隊總經理毛加恩與重量級球星呂政儒、李愷諺以中文版配音身分親臨現場，為電影站台助陣，氣氛宛如一場真正的籃球賽事開打。三位人高馬大的球員一出場就拿著電影中的「咆哮球」炫技，在現場投籃和上籃展現高超球技，瞬間點燃全場熱度。
富基魚市春節推打卡送禮、刮元寶 走春北海岸嚐海味圍爐
歲末迎春，新北市石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」與「福氣滿滿送元寶」活動，並規劃年菜海味套餐。新北市漁業及漁港事業管理處邀請民眾春節走訪北海岸石門，暢遊富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門婚紗廣場及風箏公園等景點，走春賞景、品嚐海鮮，一次滿足全家旅遊與美食需求。
過年追劇不踩雷！一次追完不用等《愛情怎麼翻譯》《模範計程車3》《春日狂熱》必看好評韓劇
過年連假就是要一次追完好劇！如果你正在找評價高、熱搜話題度高，最好是在近期已完結或即將播畢的韓劇，讓你可以趁春節假期一次追完不用等更新，比如掀起浪漫熱潮的《愛情怎麼翻譯》、《春日狂熱》、經典續作《模範計程車3》、暗黑驚悚劇《親愛的X》等，這些作品不只播出時獲得好口碑，播畢後也常被推薦二刷，以下整理7部已完結韓劇，方便你在過年期間追完不漏氣！
2026西洋情人節看什麼片好？女神來自日韓台灣好萊塢！看你想跟誰培養戀愛感｜院線/串流電影/影集總整理
情人節就是要看愛情電影來增加儀式感！戀愛類型影劇能夠放大戀愛的泡泡飄然感受，刺激大腦多巴胺、讓你的情人節更甜蜜！至於單身如何享受情人節的氛圍？不論是曖昧期約對象看電影，或是問「要不要來我家追劇」的浪漫邀約，也都是脫單的絕佳機會！本文整理院線/串流電影/影集助攻片單，就算只是一個人，也有來自日韓台灣好萊塢各路女神陪你培養戀愛感！
蕭煌奇升格人夫首次回娘家 掌鏡合影新技能解鎖！
「金曲歌王」蕭煌奇領軍華納音樂群星TRASH、FEniX、Karencici參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，將於除夕夜陪伴觀眾熱鬧迎新春。他更親自掌鏡為大家合影留念，他笑說：「這張照片保證有感覺！」2025年對他來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」
引爆家庭祕密 張孝全、林依晨正面對決沉默危機
去年入圍第62屆金馬獎7項提名的電影《深度安靜》（今（11）日釋出正式預告。電影由張孝全與林依晨主演，導演沈可尚以克制冷靜的敘事，拆解一段在沉默中逐步失衡的婚姻關係。
中華電信1月營收204.1億 創歷史同期新高 每股賺0.43元
中華電(2412)10日公布1月自結合併營收204.1億元，營業淨利為44.1億元，稅前淨利為44.2億元，歸屬於母公司業主之淨利33.7億元，EBITDA為78.0億元，每股稅後純益(EPS)達0.43元。
澎湖警掃蕩暴力集團 查扣贓證物 (圖)
澎湖縣政府警察局馬公分局11日宣布瓦解一起暴力犯罪組織集團，將許姓男子為首等近10人拘提到案，依妨害秩序等罪嫌送辦，並查扣相關不法資產及球棒、空氣槍、電擊棒、手機、現金、車輛等作案工具一批。
長照3.0啟動 北醫創齡智慧科技助長者復能
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）長照3.0今年正式上路，北醫創齡小規模多機能機構今天開幕，導入智慧科技輔具與數位管理，將復健融入日常生活，每時段最多可收托60名長者，下半年還將開放4個夜間床位。
小旋風回來啦！林志穎加碼紅包沒帶現金 借Lulu奶粉錢頂
【緯來新聞網】林志穎睽違16年重返台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，更與「FEniX」、「U:N
法華鐘響迎新年 除夕祈福到法鼓山點亮心光
即將迎來農曆新年，法鼓山定於2/16除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」等等迎新祈福儀式，歡迎社會大眾一同來感受、分享2026年祥樂豐足的幸福美滿。
炎亞綸酒後吐真言！因「江宏傑」與小賴爆誤會 多年心結首攤開
《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道，最新一集中，炎亞綸邀請好友小賴進行一場「好友微醺真心話」，原本就相識多年的兩人，在酒精催化下卸下心防，毫不保留地坦露心裡話。
林志穎登《紅白》催生馬寶寶 Lulu懷孕進度全說了
林志穎睽違16年驚喜重返《2026超級巨星紅白藝能大賞》，不僅在台上向主持人Lulu（黃路梓茵）道恭喜，祝福她「馬上有個馬寶寶」！在與現場觀眾玩骰子比大小、加碼現金6600紅包時，他摸了摸口袋笑說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎？」Lulu隨即提議由她加碼，聽到她要自掏腰包，他立刻笑說：「這樣用妳的奶粉錢，不好意思啦！」讓Lulu連忙澄清：「我還沒懷啦！」
TPASS「這縣市」3月就要斷炊…陳世凱坦言沒把握幫忙：只能快通過預算！第三航廈有機會提早上線？
交通部周二(2/10)舉辦年終記者會，部長陳世凱說明，針對交通提出全面升級計畫，從建設、服務、安全3個面向升級，包含建立蘇花公路建立災後「三小時疏運SOP」，持續推展道安，並預告建設部分，包含機場第三航廈、淡江大橋通車、桃鐵地下化的的進度。 至於攸關民眾通勤權益的TPASS，陳世凱坦言，地方財政的確有困難，中央會盡力協助。只是他也坦言，若預算未過，交通部也沒有把握，期望立法院能盡快審議總預算。
Netflix《海賊王》預告正式曝光！尾田榮一郎老師親筆推薦：「希望大家享受沉浸感！」
由 Netflix 所改編的經典動漫《海賊王》真人版影集昨（10）天公布第二季宣傳片，羅賓、喬巴、巴洛克華克成員等關鍵人物也都將登場，繼續真人版影集的冒險故事。而一手創造出《海賊王》的日本漫畫家尾田榮一郎老師也特別寫親筆信推薦，回顧第一季的各種收視成績，盛讚他們已經證明了《海賊王》真人版的成功，希望大家能夠沉浸在真人版影集的臨場感中。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。(記者唐家興)