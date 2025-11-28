郭俊辰傳被滅口！美靈媒連線「于朦朧亡魂」說話了：他瀕臨死亡狀態

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，隨後有粉絲曬出郭俊辰現身機場戴口罩的照片打臉，但有網友對比郭俊辰現身機場與直播時臉部輪廓畫面並不一樣，質疑機場的郭俊辰是替身，甚至是于朦朧案被指兇手之一的范世錡化妝頂替。如今有美國通靈師坎迪斯-斯塔爾女士自稱連線于朦朧靈魂的通話，表示對方透露郭俊辰現況很危險，瀕臨死亡狀態。

根據Edwasrd文鳴的Youtube頻道影片指出，他分享坎迪斯-斯塔爾女士跟于朦朧靈魂的通話內容，影片聲稱捕捉到的聲音指出關在地下室的有很多成人跟小孩，其中一人就是郭俊辰，透露郭俊辰還活著，但狀態很可怕，「他們也傷害了他把他關起來了，警察也知道。」

郭俊辰現身機場被懷疑是替身。（圖／翻攝自微博）

該頻道影片中也表示郭俊辰透過一個大哥傳話給風水師馬先，郭俊辰表示自己現在很好，不是替身也沒有被活排，也沒有被資本公司控制，而且跟于朦朧只見過一次面，跟于朦朧公司完全沒交集，郭俊辰更自稱只是一個沒有名氣的小演員，所以不會被權貴控制。但網友紛紛留言質疑：「若郭俊辰沒事，為何不自己出來直播澄清？」、「跟于朦朧明明一起演過《太子妃升職記》，兩人有很多對手戲也一起參加綜藝節目」、「一查就知道兩人都簽過天娛傳媒。」

不過以上為Edwasrd文鳴的Youtube頻道提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

