郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身





中國男星郭俊辰近日莫名捲入「被滅口」風波！英國靈媒Ty William在直播中爆料，聲稱自己通靈時抽出的卡片暗示郭俊辰「已遭滅口」，消息一出震撼粉絲圈，瞬間登上熱搜。由於今年9月才傳出男星于朦朧墜樓身亡，如今又出現類似傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。

根據外媒報導，靈媒Ty William於英國時間11月5日進行直播時表示，他在占卜過程中抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，並指出「郭俊辰正被隱藏的勢力盯上，恐怕凶多吉少」。這段驚悚發言迅速在社群平台瘋傳，引發各界熱議。

不過，郭俊辰的粉絲火速反擊，貼出他同日現身機場的影片與照片為證。畫面中，郭俊辰戴著黑色口罩、穿著深色外套，邊走邊向粉絲揮手致意，顯示本人安然無恙。粉絲強調：「他5號人在機場！別再傳不實消息！」呼籲大眾不要被謠言誤導。

然而，隨著影片流出，討論並未就此平息。部分網友反而懷疑「那根本不是郭俊辰本人」，在網路上掀起「替身說」。有人指出，影片中的男子「耳垂形狀不一樣、臉部線條也較圓潤」，甚至眼神略顯呆滯，與過去郭俊辰鏡頭前靈動的神情不同。加上他全程未摘下口罩，更讓陰謀論者懷疑「刻意遮掩身分」。





針對「替身疑雲」，粉絲也祭出比對照駁斥謠言。有粉絲逐幀分析耳朵、下巴與髮線等細節，堅稱「那就是郭俊辰本人」。但仍有部分網友堅持懷疑，留言表示：「就算是本人，也有可能被控制發文。」、「微博可能早就不是他自己在用。」

更巧的是，郭俊辰日前在微博上發了一則簡短貼文寫著「好吃」，竟與已故男星于朦朧生前最後一則留言「好吃」如出一轍，也讓陰謀論者再度聯想，懷疑背後另有玄機。

截至目前，郭俊辰本人與工作室皆未對「被滅口」傳聞作出回應。網友則分成兩派，一方堅信人平安無事，另一方則持續質疑真相被隱藏。這場「靈媒預言VS粉絲反駁」的風暴，也讓娛樂圈再掀一波真假難辨的網路迷霧。

