郭俊辰爆遭滅口！3天前戴口罩現身機場 粉絲比對細節「懷疑是替身」
〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星郭俊辰捲入「遭滅口」謠言，英國靈媒Ty William近日在直播中驚爆，通靈占卜時抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，聲稱郭俊辰「恐遭隱藏勢力盯上」。由於今年9月才傳出男星于朦朧身亡，如今再爆「被滅口」傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。
Ty William在英國時間11月5日直播時指出，自己抽出的卡象徵「被掌控與死亡」，並暗示郭俊辰「凶多吉少」，影片在抖音、小紅書與微博流傳後引發網友熱議，不少人留言直呼「不會又出事了吧！」然而，郭俊辰粉絲火速反擊，曬出他同日現身機場的照片與影片，他戴著黑色口罩、身穿深色外套，揮手向粉絲致意，看似一切安好，粉絲強調「他5號人在機場，別再亂傳假消息！」
不料，影片曝光後仍未平息爭議，部分網友質疑「那根本不是本人」，在網路掀起「替身說」，有人指出影片中男子「耳垂形狀不同、臉型更圓、眼神呆滯」，懷疑是「刻意安排的替身」。甚至有人將郭俊辰日前微博發的「好吃」貼文與已故男星于朦朧生前最後一句「好吃」相提並論，認為其中另有玄機。
面對陰謀論越演越烈，粉絲再度祭出逐幀比對照駁斥謠言，從耳朵角度、下巴線條到髮際線都列出證據，堅稱「那就是郭俊辰本人」。但網路上仍有部分人不信，留言直指「就算是本人，也可能被控制發文。」然而截至目前，郭俊辰本人與工作室皆未對「被滅口」與「替身」傳聞作出回應，也讓「靈媒預言」及「粉絲駁斥」的羅生門持續延燒。
☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆
更多自由時報報導
中國鮮肉男星淪于朦朧慘案翻版？靈媒爆「已失蹤滅口」行蹤曝光被打臉
「立冬暖日」2026迎吉！12生肖「補運、調頻」眉角總整理
范世錡捲于朦朧案！ 「姊姊」現身做公益 親揭私下互動
春風「讓我照顧你」超霸氣 郭書瑤爆乳說明真實關係
其他人也在看
百年大旱淺層地下水枯竭 屏東內埔2年半自來水接管增倍
屏東縣內埔鄉因以往地下水源豐沛，加上部分村落早已組成簡易自來水管理委員會收費營運，因此接管率始終低落，不過，2021、2023年的百年大旱後，接管意願大幅提升，短短2年半就提升逾1倍。內埔鄉的接管率現為15%，雖然在全縣仍敬陪末座，但其實已是2023年中接管率的2倍，原因就是3年內2度大旱下，很大程自由時報 ・ 19 小時前
擄鴿集團架網釀保育類黑鳶喪命 基隆警逮2嫌法辦
即時中心／梁博超報導基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑有不法分子架設鳥網，想藉此擄鴿勒贖，卻導致4隻保育類黑鳶遭纏住死亡。警方成立專案小組，於昨（7）日逮捕吳姓及王姓男子，並查獲遭捕獲賽鴿1隻及鴿籠、彈弓、鳥網等作案工具，訊後依加重竊盜罪嫌，將犯嫌移送基隆檢察署偵辦。民視 ・ 11 小時前
恐成下個于朦朧...郭俊辰爆遭滅口 粉絲比對近況照「懷疑是替身」
【緯來新聞網】中國男演員郭俊辰近期捲入「被消失」傳聞。來自英國的靈媒Ty William在11月5日緯來新聞網 ・ 3 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 9 小時前
臉頰驚見「倒辛字」！李沐陽曝于朦朧疑遭惡意烙印：讓人心情煎熬
[Newtalk新聞] 國際時事評論員李沐陽長期追蹤多位藝人疑似遭遇不測的娛樂圈事件，他近日在評論中拋出震撼消息：除了持續發酵的于朦朧案，更傳出有其他男女藝人出現替身疑雲。其中，最驚悚的是有網友從截圖發現，男星于朦朧的右臉頰靠近鬢角處「似乎是被刻了字」。 讓李沐陽感到煎熬的其中一項新事證，便是于朦朧疑遭虐殺的傳聞。有網友向他透露，于朦朧的臉上被「倒著烙了辛字」，即「辛奇」的「辛」字。從網友發來的截圖中看，于朦朧的右臉頰接近鬢角的位置「確實像是有疤痕」，且經網友提示後，「感覺確實像是一個倒著的辛字」。 李沐陽回溯這項發現，早前就有傳聞指出于朦朧在25歲出道後就被多位「大佬」盯上，除了欲「潛規則」他的資本寡婦田姓女大佬外，還有一位「令正常人心生厭惡的辛奇」。李沐陽表示，特別是陰狠變態的辛奇，他是天娛傳媒的掌控人，曾「為了控制于朦朧無所不用其極」。因此，李沐陽質疑「辛奇有沒有可能在于朦朧臉頰上刻字呢？」他雖無法證實，但也「沒有辦法否定」，這正是讓他感到煎熬的第二個原因。 一位自稱「狗仔」的網民昨天也介紹了一些「鮮為人知的情況」，帖子中指出「魚圈不清明眾所周知」，但他強調「于朦朧與眾不同 于朦新頭殼 ・ 2 小時前
克莉絲汀薇格為《媛夢》拚快速變臉
以反派「豹女」角色為人熟知的克莉絲汀薇格，她主演的影集《媛夢棕櫚灘》第2季12日將在Apple TV上線，該影集講述她飾演的女主角奮力躋身上流的故事，日前她接受媒體線上訪問時提到，儘管影集充滿喜感，但也暗藏許多黑暗的部分，對於這樣的情緒變化，她笑說：「可能我前一刻還在院子裡尖叫奔跑，10分鐘後就要拍哭戲，但對演員來說這樣的角色很夢幻，我很喜歡。」中時新聞網 ・ 14 小時前
看見重建希望 日本能登暨花蓮震後工藝復興展
由慈濟基金會主辦的「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，正在台中靜思堂展出，吸引多位實業家與志工熱情參與，他們認購精美作品，收藏或日常使用，以實際行動支持災區藝術家，同步推展工藝復興與社會關懷。展期至...大愛電視 ・ 11 小時前
賴弘國遭妻退追三婚觸礁？ 他「跟進刪照」疑默認
「醫界王陽明」、阿嬌（鍾欣潼）前夫賴弘國2022年梅開三度和科技業女友Alice結婚，兩人生下一子一女後，外界以為賴弘國終於能擁有穩定家庭，未料近日傳出Alice刪了兩人過去合影、取消關注賴弘國，疑似婚變，而針對此事，賴弘國未正面回應，但被發現近日上線跟進刪光關於Alice的貼文，遭解讀是默認婚姻觸礁。中時新聞網 ・ 1 天前
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。中時新聞網 ・ 14 小時前
校園月經友善、正確性教育宣導 熱烈
性教育與月經友善教育已成為當前校園健康促進的重要議題，為了提升本市校護與教育工作者，對此議題的專業理解與實務應用，基隆市衛生局日前舉辦「聽見青春的需求與性教育、月經友善校園知能培訓」活動，強化校園健康教育的實務連結。除了邀請專家學者分享第一線經驗，並融合多元教材資源，讓參與者在互動與交流中深化對性教育的教學能力與月經友善推動的實務策略，活動吸引多所學校教師及校護參與，反應熱烈。衛生局說，這次訓練包含兩大主題：一是「『經』彩青春：校園月經健康與平權教育實務分享」，以科學與平權觀點，協助參與教師與校護正確認識月經、消除迷思，推動友善理解；二是「青春同行：性健康促進教材資源」，介紹適合不同年齡層學生的性健康教材及教學策略，協助教師與校護提供更具包容性與尊重的教育服務。衛生局局長 ...台灣新生報 ・ 1 天前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 9 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 8 小時前
四人幫教師霸凌1／嘉大附小4教師霸凌案餘波盪漾 吹哨者怒「頑劣不改」
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。該校多名教職員受不了這4人惡意霸凌行徑，猶如「四人幫」，造成校園教學氛圍緊張，希望教育部出面約制。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
網發「為于朦朧討公道」！全球連署突破65萬人
大陸男星于朦朧的墜樓身亡事件，雖然被官方以「意外」結案，但整個過程疑點重重，被懷疑背後並不單純，也引起國際社會關注。於是有網友發起全球連署，希望替于朦朧討公道，截至今（7日）已突破65萬人參與。中時新聞網 ・ 23 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 14 小時前