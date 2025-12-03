郭俊辰頻戴口罩五官不同引替身論！宣佈舉辦粉絲見面會 「真身」出現？

記者林宜君／台北報導

自于朦朧案震撼演藝圈後，郭俊辰成為外界熱議焦點。網路傳言不斷，有靈媒甚至指出郭俊辰可能已遭遇不測，引發粉絲對他安全的高度關注。近期郭俊辰參與公開活動與直播時幾乎全程戴口罩，更讓部分粉絲懷疑，五官、眼神及痣的位置與過往照片有差異，甚至猜測可能出現替身。

郭俊辰在12月18透過微博宣布，將於12月20日在北京舉辦《世界可愛如你》出道十週年見面會。（圖／翻攝自郭俊辰微博）

然而，郭俊辰在12月18透過微博宣布，將於12月20日在北京舉辦《世界可愛如你》出道十週年見面會。此次見面會票券分為三種等級，VIP票可享近距離互動與合照機會，引起粉絲熱烈討論。郭俊辰工作室則對網路謠言持續發聲明否認，並表示會報警處理。同時，透過第三方強調他安全無虞，與已故的于朦朧只是短暫合作過《太子妃升職記》，與傳聞無關。不過，由於兩人同屬天娛傳媒旗下藝人，粉絲對此說法仍有疑慮。

值得注意的是，郭俊辰在上個月直播中手上出現痣，但位置疑似錯置，引發部分粉絲持續懷疑。（圖／翻攝自Threads）

遭網笑：「痣點錯手」、「把人當白痴」。（圖／翻攝自Threads）

值得注意的是，郭俊辰在上個月直播中手上出現痣，但位置疑似錯置，引發部分粉絲持續懷疑。郭俊辰直播中依舊戴口罩，眼睛、眼皮形狀與痣都與過往照片不同，因此不少粉絲留言表示，「痣點錯手」、「把人當白痴」、「口罩拿下來就相信」、「眼睛不像」、「少來這一套，如果真是郭俊辰本人，為什麼一直戴口罩呢？」，郭俊辰即將舉辦的十週年見面會，成為粉絲觀察其真實動態的焦點，網路上關於「真身」的討論仍持續延燒。

截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過71萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

