郭俊辰「真人」現身？闢謠「沒死」粉絲不買單 網喊：根本不同人

記者林宜君／台北報導

中國知名男星于朦朧離世後，相關話題在社群平台持續發酵，部分傳言甚至延伸至所謂「演藝圈黑幕」，陳都靈與郭俊辰一度被點名為「下一個受害者」。由於兩人近期公開露面次數不多，直播畫面又被部分網友認為與過往形象有落差，進而衍生出各種揣測。

郭俊辰於7日現身「2025愛奇藝尖叫之夜」派對。（圖／翻攝自郭俊辰微博）

郭俊辰現身機場全程戴口罩。（圖／翻攝自TikTok）

粉絲曬出郭俊辰戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片，但發現很多臉部部位與真的郭俊辰不一樣。（圖／翻攝自TikTok）

郭俊辰於7日現身「2025愛奇藝尖叫之夜」派對，與多名藝人同台亮相，並在微博分享現場照片與影片。這也是他在于朦朧事件後，少數未戴口罩的正式公開活動之一，被外界視為正面回應傳聞的重要動作。不少網友認為，郭俊辰此次露面已讓相關謠言不攻自破，直言「所以他沒死，不能太過信通靈師說的」、「陳都靈應該也是假消息」。但仍有不同聲音出現，有人質疑現場狀態與過去印象不同，「我個人覺得氣質眼神都不像以前的他」，即使其他網友解釋大型活動通常會特別造型打扮，該名網友仍表示「不好意思我覺得聲音也不像本人」、「替身吧！」、「你哪位」、「氣質跟神情完全不像」

疑似郭俊辰的「替身」突然出現還直播，而且還帶著口罩，眼尖的網友仔細一看，發現右手上的痣居然出現在左手上。（圖／翻攝自Threads）

事實上，在相關傳言擴散後，陳都靈與郭俊辰的工作室皆已發出聲明澄清，並陸續公布公開行程。郭俊辰於11月18日對外宣布，將舉辦《世界可愛如你》出道十週年公開見面會，甚至還推出3種等級的票，VIP票可以有肢體接觸和近距離合照引起粉絲關注。

