郭信宏接任宏其婦幼醫院院長 張善政期許優質醫療服務

桃園市長張善政(中)見證醫師郭信宏(右)接任宏其婦幼醫院院長。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院今(2)天舉行院長交接典禮，由桃園市長張善政等人見證，醫院創辦人張紅淇將院長職責交棒給醫師郭信宏。

郭信宏強調，未來將以「宏其醫院 2.0」品牌，秉持照顧婦女的初心，持續在手術技術上追求卓越，以守護地方民眾的健康。

張善政除肯定宏其婦幼醫院長期對桃園地區婦幼醫療的貢獻，也期許醫院在郭信宏的領導下，能持續提供優質、溫馨、創新的醫療服務，成為桃園市民眾最堅實的健康後盾；張紅淇則以「世代交替、卓越領導、持續創新、再登高峯」，勉勵郭信宏帶領宏其醫院迎向未來挑戰。

桃園市長張善政(中)出席宏其婦幼醫院院長交接典禮。(記者周敏鴻攝)

