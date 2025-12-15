郭信良光電場「埋5萬立方公尺垃圾」！遭追加求刑3.6年：不制止還刪照片

記者簡榮良／高雄報導

身上背的罪越來越重！台南市前議長、現任台南市議員郭信良涉嫌向自辦市地重劃業者索賄1300萬元，一審判刑13年，二審逆轉改判無罪。然而橋檢偵辦三地集團不法吸金案，順藤摸瓜發現，郭信良將原規劃為太陽能案場的土地，提供給建商掩埋近5萬立方公尺營建廢棄物，嚴重破壞生態，檢察官今（15）日偵結，怒轟郭信良不僅未即時制止，反將相關照片、影像刪除，持續容任非法回填行為，追加起訴郭信良等5人，求刑3年6個月。

檢察官今（15）日偵結，怒轟郭信良不僅未即時制止，反將相關照片、影像刪除，持續容任非法回填行為，追加起訴郭信良等5人，求刑3年6個月。（圖／翻攝畫面）

檢方指出，郭信良規劃開發光電案場，透過經營公司承租臺南市安南區城西段13筆土地，但因未能取得台電饋線容量，案場遲未施工，土地處於閒置狀態。與此同時，國家住宅及都市更新中心於臺南市安南區辦理「和順安居社會住宅新建統包工程」，建商為節省成本，找上郭信良詢問是否有土地可供回填廢棄物。

郭信良明知回填土方來源為地下室開挖工程，極可能夾雜混凝土塊、磚塊等營建廢棄物，仍基於未經許可提供土地堆置廢棄物之犯意，提供城西段土地供回填。從113年8月20日起至同年10月間，傾倒數量約達4萬9372 立方公尺。

郭信良員工多次發現回填土方內含大量混凝土塊、塑膠管材等廢棄物，並拍照回報郭信良，但郭信良不僅未即時制止，反將相關照片、影像刪除，仍持續容任非法回填行為。（圖／翻攝畫面）

期間，郭信良員工多次發現回填土方內含大量混凝土塊、塑膠管材等廢棄物，並拍照回報郭信良，但郭信良不僅未即時制止，反將相關照片、影像刪除，仍持續容任非法回填行為。甚至篩選出的大型混凝土塊，還被另行非法運往台糖出租土地暫置，數量約352立方公尺，均未依廢棄物清理法規定辦理。

檢方建請法官審酌被告郭信良身為民意代表，曾任議長，本應以身作則維護環境，竟為一己之私提供土地供人非法堆置大量營建廢棄物，嚴重破壞生態環境，犯後仍否認犯行態度不佳，請從重量處有期徒刑3年6月，以資懲戒。

甚至篩選出的大型混凝土塊，非法運往台糖出租土地暫置，數量約352立方公尺，均未依廢棄物清理法規定辦理。（圖／翻攝畫面）

