「郭信良很無辜！」陳亭妃曝拒簽3點協議原委：那黨內很多人我是否也要切割

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃日前啟動大和解，拜會挺憲派台南市議長邱莉莉等一眾議員，不過因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方最終不歡而散。對此，陳亭妃今（21）日在節目接受媒體人黃光芹專訪談及此事，她表示，《中午來開匯》如果要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」陳亭妃也指出，外傳她當選台南市長，郭信良會爭立委補選，她可以很負責任說，台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

​整合台南黨內不同派系是陳亭妃此次競選之路上的一大難題，陳亭妃日前跨出「大和解」的第一步，正式拜會挺憲派的議長邱莉莉和議員，未料雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，僅說「OK啦」。邱莉莉方面，則對陳亭妃沒有簽署由23名議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

由挺憲派23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」。（讀者提供）

郭信良會爭台南 立委補選？陳亭妃保證： 絕對不會有這個選項

對此，陳亭妃表示，對於黨籍議員事後對媒體所說的話，自己都尊重，也不去做任何論述。不過若要依照「清廉、勤政、愛鄉土」的標準去切割，「那民進黨有很多人我是不是也要切割？定義是什麼？外界會反問我，那該怎麼回答？」

至於媒體人吳子嘉爆料，陳亭妃未來若選上台南市長，空下的立委位置，補選大戰恐會由國安會副秘書長林飛帆對上郭信良，且若無意外應是郭信良贏。對此，陳亭妃說，該訊息出來時，自己就有打給吳子嘉，告訴吳子嘉應該不會有這個問題，畢竟每個人適合的位置真的也不一樣。

陳亭妃直言，郭信良不適合擔任立委的角色，郭信良基層實力深厚，但每個人有適合的角色，郭信良不適合立委，這次選舉郭信良都沒有參與，「我覺得他滿無辜的」。現在連議員初選都沒有，更何況自己現在還是立委，就已經講到立委補選，實在跳太快。至於是否林飛帆有可能投入，自己真的不清楚，也不知道這個訊息從何而來，但起碼她可以保證「台南立委絕對不會有郭信良的選項」。

