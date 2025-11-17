郭信良提長照3.0配套

議員郭信良指長照3.0上路，建議市府透過ＡＩ智慧輔具整合，跨行政區社區長照資源，試辦臨時住宿床位，解決「夜間照護缺口」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台灣長照3.0從今年九月起分階段實施，政府放寬外籍看護家庭使用社區式服務及社區資源整合。議員郭信良認為，安南區高齡長者多、公共運輸弱，現有安南醫院Ａ級中心與日間照顧站的長照2.0服務僅初步覆蓋，建議市府加強監督外籍看護管理，透過ＡＩ智慧輔具整合，跨行政區社區長照資源，增設Ｃ級據點專注獨居長者需求，試辦臨時住宿床位，解決「夜間照護缺口」。

郭信良說，長照3.0主要變革為擴大對聘僱外籍看護家庭的長照服務補助，讓他們也能使用社區式日間照顧和家庭托顧服務，額外申請喘息服務、營養照護、交通接送等，他要求勞工局提供近五年各區逃逸外勞數量，若外籍看護失聯，衛生局能否馬上介入即時協助。

另長照3.0的Ｂ級資源是「社區整合型服務中心」或稱「長照專賣店」，郭信良建議市府強化安南區與周邊行政區的跨區結合，導入遠距監測等ＡＩ智慧輔具，針對鹽水溪、南科特區等交通不便，擴大接送服務至工業園區，共享Ｂ級資源。至於Ｃ級據點為「巷弄長照站」，他建議市府盤點海尾寮、安中路等中心地帶閒置空間，增設二至三個Ｃ級據點，專注獨居長者需求，同時試辦臨時住宿床位，解決「夜間照護缺口」。他要求衛生局要採問題導向評估，每半年主導在地訪調，優先處理身心障礙者申請障礙，確保服務彈性化。

另，丹娜絲颱風災後建物修繕，產出大量廢棄物，郭信良建請市府研議開放破碎後磚石再利用於鋪設泥濘農漁業道路。