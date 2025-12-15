郭信良涉廢棄物案遭追訴 求刑3年半

無黨籍前台南市議長郭信良涉光電開發弊案，被橋頭地檢署依貪汙罪起訴後，再被查出涉嫌提供土地給營造公司傾倒約4.9萬立方公尺營建廢棄物，橋檢依涉犯《廢棄物清理法》追加起訴。對此，郭信良15日回應說，「從政至今坦蕩蕩」，整個詳細內容、來龍去脈，會向法院說清楚、講明白。

起訴書指出，郭信良在民國111年間為開發光電案場，透過名下昱峰能源公司承租台南市安南區城西段13筆土地，卻因未能取得台電饋線容量，案場遲未施工，土地長期閒置；直到113年，負責承攬「和順安居社會住宅工程」的營建土方外運業者李南翰找上郭信良，探詢是否有土地供回填廢棄物，以節省成本，郭信良竟將城西段土地供李回填使用。

廣告 廣告

檢方追查發現，李南翰與工地主任徐哲斌、某企業社負責人黃久泰、駕駛蔡政原，去年8月至10月間，多次將營建廢棄物運送到城西段土地，傾倒數量達4萬9372立方公尺；期間，昱峰公司員工多次發現土方有問題，還拍照回報郭信良，但郭不僅未制止，反而刪除照片，容任非法回填行為。

專案小組追蹤犯罪所得，未查出郭信良與傾倒廢棄物相關人有金流往來，懷疑透過其他方式牟利，至於李南翰未依法將土方送入土資場，節省處理費用約新台幣296餘萬元；黃久泰收受運輸費用約543餘萬元；蔡政原收受報酬2萬4000元。

檢方8日偵結後，依《廢棄物清理法》對郭信良及共犯李南翰、徐哲斌、黃久泰、蔡政原等人提起公訴；另郭信良身為民意代表，曾任台南市議長，本應以身作則維護環境，竟為一己之私提供土地供人堆置廢棄物，犯案後否認犯行、態度不佳，檢察官請求法院從重量處郭信良有期徒刑3年6月。