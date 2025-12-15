郭信良涉提供土地給營造公司傾倒廢棄物 橋檢依廢清法追加起訴

無黨籍前台南市議會議長郭信良涉光電開發弊案，遭橋檢依貪污等罪嫌起訴；郭信良再被查出，涉嫌提供閒置土地給營造公司傾倒約4.9萬立方公尺營建廢棄物，且刪除相關照片及影像等，容許非法回填行為，橋檢8日偵結，依涉犯廢棄物清理法提起追加公訴。

無黨籍前台南市議會議長郭信良（圖）被查出，涉嫌提供土地給營造公司傾倒約4.9萬立方公尺營建廢棄物，橋檢依涉犯廢棄物清理法起訴。（中央社資料照）

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，郭信良民國111年間規畫開發光電案場，透過經營的能源公司承租台南市安南區城西段等13筆土地，因未能取得台電饋線容量，案場遲未施工，土地處於閒置狀態。

廣告 廣告

檢方調查，國家住宅及都市更新中心於113年間，在安南區辦理「和順安居社會住宅新建統包工程」，由李姓營造公司實際負責人承攬此工程的營建剩餘土石方外運作業。李男涉嫌為節省成本，向郭信良探詢是否有土地可供回填。

檢方表示，郭信良涉嫌未經許可提供土地堆置廢棄物，提供城西段土地供回填使用。

檢方查出，李男與公司徐姓工地主任、黃姓某企業社負責人及蔡姓駕駛等人，涉嫌自113年8月20日至10月間，將工程產生營建混合廢棄物土方，未經合法土資場處理，運送並回填堆置於城西段土地，傾倒數量約達4萬9372立方公尺。

檢方表示，郭信良經營的能源公司員工多次發現回填土方內含大量混凝土塊、塑膠管材等廢棄物，拍照回報郭信良，但郭信良涉嫌未即時制止，反刪除相關照片及影像，持續容任非法回填行為。

檢方提到，部分篩選出的大型混凝土塊，遭李男與黃男涉嫌非法運送至台糖公司出租土地暫置，數量約352立方公尺，均未依廢棄物清理法辦理。

檢方表示，郭信良等人涉嫌違反廢棄物清理法，8日偵查終結，依法對郭信良、李男、徐男、黃男、蔡男等人及公司法人提起追加公訴，另向法院建請審酌，郭信良身為民意代表且曾任議長，應以身作則維護環境，卻涉嫌提供土地供人非法堆置大量營建廢棄物，破壞生態環境，犯後否認犯行，請從重處3年6月徒刑。

另外，檢方統計，李男涉嫌未依法將土方送入土資場，節省處理費用約新台幣296萬多元，黃男涉嫌收受運輸費用約543萬多元，蔡男涉嫌收受報酬2萬多元，均屬犯罪所得，請依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。