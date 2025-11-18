郭信良索賄改判無罪 檢提上訴

台南市議會前議長郭信良被控在安南區佃西重劃案向業者廖堅志索賄1300萬元，經台南高分院撤銷台南地院有罪判決、改判無罪後，台南高分檢以二審有5大部分出現判決理由不備、應調查的證據未予調查審酌釐清遽行判決，以及適用《貪汙治罪條例》法條不當等違誤，向最高法院提出上訴。

郭信良被控在佃西自辦市地重劃案向廖堅志索賄1300萬元，一審依不違背職務收賄罪重判郭13年、褫奪公權8年。二審認為廖堅志同意給付1300萬元，並非為使郭信良處理佃西重劃案「樁位錯誤（截角）及土地登記」之事，僅針對他與佃西里長之間的抵費地買賣糾紛，兩者不具對價關係，一審認定郭構成《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂等罪容有違誤，應撤銷改判無罪。

台南高分檢則指出，二審認定郭信良並無藉勢藉端勒索犯行，係根據民國110年6月8日第2次在蔡姓證人舊厝達成廖堅志應交付1300萬元的合意時，郭信良不在現場；郭未收受廖交付的1300萬元；以及廖交付的1300萬元與郭受託為廖督促地政局、都發局官員就重劃案中有關「樁位錯誤（截角）及土地登記」應盡速處理的職務上行為，不具原因、目的關係與相當對價性。

同時，「樁位錯誤（截角）及土地登記」得於未經依都市計畫法公告實施前提前完成爭議土地的登記程序，也與郭信良無關；且郭並無不當施壓都發局、地政局官員等有利郭的事實認定。

台南高分檢認為，二審在5大部分的認定前後矛盾，未依卷證認定事實，還有判決理由不備、應調查的證據未予調查審酌釐清遽行判決，以及適用《貪汙治罪條例》法條不當等違誤，已上訴最高法院請求撤銷更為適法的判決。