郭凡專訪1 承接父親筆名 捍衛民主意志

台北市松山信義區議員參選人郭凡。（圖：劉祐龍攝影）

台北市松山信義區議員選戰激烈，其中參選人郭凡曾任立委王定宇、前議員趙怡翔助理，雖是在地新生代，但對政治的熱血與為民服務的決心卻不容小覷。





問：參選的初衷？





郭：和我的名字有深刻的關聯，父親年輕時是民進黨黨外運動時期的雜誌記者，希望台灣成為開放、具自由民主制度的國家，因此選擇對抗國民黨，並取「郭凡」為筆名撰稿，之後也將筆名留下來傳承給我，由我繼承父親當初的熱血和意志，成為願意捍衛台灣民主自由的孩子。





問：名字帶來的影響？





郭：名字是父親留給我最珍貴的資產，讓我深刻體會到台灣的自由民主得來不易，是無數先輩以生命犧牲才換取的成果，因此必須繼續守護台灣民主，而非像藍白恣意破壞台灣的民主自由社會，令人十分不恥。





問：父親當時是否有受到人身安全的威脅？





郭：曾經有調查局多次到家裡想要抓父親，為了躲避追緝，家裡原本住在苗栗，父親只好為此遷居台北，後又折返苗栗，還曾經到親戚家躲避，所幸最後平安避開搜捕，但這段過往對於父親仍是痛苦且不願回首的歷史。





問：成長經歷中還有其他促使參與政治的契機？





郭：高中時我因為籃球隊訓練傷及尾椎，服兵役時被判定為僵直性脊椎炎改服替代役，被分發至土城看守所擔任矯正替代役。





服役期間，有天送早餐時竟遇到一名年僅19、20歲的受刑人。好奇詢問下才發現，他原本也是矯正替代役，因一時禁不起誘惑，收受受刑人 7000 元對價並提供一根香菸，被發現後依《貪汙治罪條例》判刑7 年。





這件事對我衝擊很大，我認為尚未步入社會的年輕人，不應在誘惑與壓力如此巨大的環境下服役。因此便向立委陳情，希望能廢除矯正替代役。雖然我因此遭到處分，不論晴雨都得在附設刑場罰站，但我始終認為，如果能為台灣社會做一點正確的小事，即便受罰也值得。最終，在我退伍約一年後，矯正替代役男的制度也正式廢除。