郭凡專訪2 家人從反對到志工

台北市松山信義區議員參選人郭凡。（圖：劉祐龍攝影）

台北市松山信義區議員參選人郭凡，父親是民進黨外運動時期的記者，這段經歷也加深郭凡對於守護台灣民主自由的決心，然而他的參選之路卻不是一帆風順。





問：聽說你家人，不支持您投入選舉？





郭：母親是馬祖人，是死忠的國民黨支持者，且父母都不希望我成為社會焦點，也認為我年紀還小，社會歷練不足，為此發生多次家庭革命，但我就是認為台灣社會需要有年輕人出來做事，即便面對家人的不諒解，我一意孤行的決定參選。





但母親看到黨內學長姐每天陪我掃街拜票，還有許多義工前來協助，她才發現原來民進黨的氛圍如此團結溫馨，她也逐漸放下成見，默默開始拉票，還會早起陪我掃街拜票。

問：看見母親從反對到支持，心情很複雜？





郭：一開始壓力很大，長輩介入也代表對我更嚴格，事事都想幫我做到最好，讓我順利當選。經過一段時間的磨合與心態調適，現在對於家人的支持和協助都感到非常感動，家人的支持成為我最堅強的後盾。





問：父親曾是黨外記者，對於參選有給予鼓勵？





郭：和父親是傳統的父子關係，父親並沒有特別說什麼，但他吃完晚餐有時候會默默去辦公室整理文宣品，再獨自挨家挨戶發放文宣，在背後幫忙很多事情，也讓我深刻感受到父親的大力支持。



