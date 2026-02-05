郭凡專訪3 年輕也敢拼 提五大政見

台北市松山信義區議員參選人郭凡。（圖：劉祐龍攝影）





問：國際歷練豐富，如何將這些經驗帶台北？





郭：我就讀國際關係，因此希望讓台北更國際化，尤其松山信義匯集許多國際貿易據點，還有大小巨蛋、松山機場和台北市議會等大型政經要點，更應該成為台北市最國際化的示範區。





對此共提出五大政策，第一、「國際台北」，目標讓台北更國際化，與世界接軌；第二、「智慧長照」，台灣科技發達，目標利用AI成為長照工具，促使長照系統更佳完善；第三、「愛寵城市」，我本身非常喜愛毛小孩，因此希望現行對寵物的規範應該更嚴格且有條理，如寵物保險制度、寵物公園規劃要更完善，並大力推行領養代替購買的政策。

第四、「城市新貌」，在澳洲求學時就發現澳洲非常注重綠化美學，政府規定新建房子必須有綠化元素，也希望可以將這樣的政策引進台北，針對老屋則可以加強補助拉皮、外掛電梯及提升抗震效果；最後則是打造「友善校園」，讓下一代安全、快樂的成長。





問：但身為新生代，如何回應民眾可能對於年紀及歷練的質疑？





郭：在跑行程時可以發現，其實許多民眾都非常願意給年輕人機會。松山信義已經很久沒有新面孔，選民渴望看見一些改變。





我之前是立法委員王定宇和前台北市議員、國安會副秘書長趙怡翔的助理，加上我的專業是國際關係，擁有國際觀就是我最大的優勢，語言能力也強，年輕敢衝、沒有包袱，擁有新的想法和力量，勢必可以為松山信義注入新血。



