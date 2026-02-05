郭凡專訪4 雙城論壇不對等 失去交流意義

台北市松山信義區議員參選人郭凡。（圖：劉祐龍攝影）

台北上海雙城論壇舉辦與否，一直是藍綠白爭論不休的議題。台北市松山信義區參選人郭凡擁有國際關係的專業，對此也有一番想法。





問：認為雙城論壇是否應該舉辦？





郭：雙城論壇若能建立在對等、公平的前提下交流，並沒有不好，但如今雙方卻是完全互不對等，已失去交流的意義。





台北市作為中華民國首都，應與中國首都交流，而非僅限於上海市。加之現在共機頻繁擾台不斷文攻武嚇，顯然台北上海的交流毫無意義，北市應有更多的選擇，積極開拓與世界各國姊妹市的實質往來。

問：未來進入議會，如何監督雙城論壇？





郭：台北市長蔣萬安選前承諾，繼續舉辦雙城論壇的前提是建立在互信平等的原則下，且中共必須停止對台的恐嚇、威脅，但蔣萬安去年12月才剛結束雙城論壇，隔天馬上就有共機靠近台灣，顯然蔣萬安就是在打臉自己，我未來當選也會嚴格監督蔣萬安執行雙城論壇的原因。



