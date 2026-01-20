郭凡華麗登場 用澳洲經驗誓言打造首都門面

投入台北市松山信義區選戰的擬參選人郭凡。（攝/劉祐龍）

面對2026年地方選舉，民進黨「湧言會」於今（20）日舉行記者會，正式宣布全台11位議員參選新人陣容。召集人王定宇、立委林楚茵及黃捷皆到場力挺，展現傳承氣勢。其中，投入台北市松山信義區選戰的擬參選人郭凡，以一身俐落造型華麗登場，憑藉「澳洲留學經驗」與「在地松山人」的雙重優勢成為全場焦點。他強調，將把國際化的人本城市管理經驗帶回台灣，誓言將松山信義區打造為「首都中的首都」。





記者會現場氣氛熱烈，湧言會一字排開展示團結戰力。立委林楚茵在致詞時展現對新人的高度信心，她負責任地表示，湧言會推薦的都是具備「即戰力」的人才，這11位新人將成為政壇認真踏實的新力量。王定宇則指出，湧言會透過推出優秀新人，旨在承先啟後，未來將在各地與現任公職共同督導市政，展現問政品質。

在眾多新人中，主打「國際視野、在地情懷」的郭凡格外引人注目。致詞時，郭凡感性地表示，自己是土生土長的松山孩子，松山信義區不僅是台北的門面，更是他心中全台灣最安全、最宜居的地方。談及在澳洲生活與留學的五年經歷，郭凡分享了他對「國際化」的獨特見解：「我看到的國際化不是高樓大廈，而是以人為本的城市管理。」





郭凡進一步承諾，參選是為了將這些可執行的國際經驗落實在家鄉的每一個角落。他懇請鄉親給予在地新人一個機會，並呼籲在接下來的三月電話民調中「唯一支持郭凡」，讓他能將所學貢獻給最熱愛的松山信義區。





此次湧言會推出的新人名單遍布全台，包括台北市的郭凡（松山信義）、康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）；新北市張志豪（中和）；以及台南、高雄等地共11位參選人。