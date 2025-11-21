郭台銘來了！「白髮」造型亮相 網喊：75歲正常帥

鴻海集團創辦人郭台銘睽違3年再現身鴻海科技日，一頭白灰髮造型引發熱議！相較於去年11月打高爾夫球和12月出席活動時仍是一頭黑髮，如今已是滿頭白髮，引起網友討論。郭台銘妻子曾馨瑩表示，不染髮是為了健康考量。醫師指出，年紀、壓力、疾病及營養素缺乏都可能影響頭髮變白，有研究更指出白髮可能是一種防癌機制。不少人為了健康而選擇不染髮，走自然風也是一種自在生活方式。

郭台銘白髮亮相，網友認為，已經75歲很正常自然帥。（圖／TVBS）

郭台銘睽違3年再次現身鴻海科技日，不僅引起民眾關注，他一頭白灰髮的造型也成為討論焦點。對比去年11月打高爾夫球時的黑髮，以及12月出席台大癌醫中心週年活動時更為明顯的黑髮，到今年8月整頭白髮的變化，引發網友熱議。郭台銘妻子曾馨瑩表示，郭台銘不染髮是為了健康考量。醫師解釋，一般人35歲後開始長白髮，頭髮變白方式與基因有關，而年紀、壓力、疾病及營養素缺乏都可能是影響因素。

鴻海集團創辦人郭台銘睽違3年，再次出席鴻海科技日活動。雖然郭台銘氣色良好，但最吸引大家目光的是他以一頭白灰髮造型亮相。之所以引起大家討論，是因為去年11月有民眾在高爾夫球場遇到郭台銘，當時即使戴著帽子，從側面仍可看出他的頭髮依然相當黑。到了12月出席台大癌醫中心週年活動時，頭髮的黑色更為明顯。然而再次公開現身時，已是今年8月在高爾夫球場被民眾捕捉到的畫面，當時他已變成整頭白髮，這樣的變化引起網友熱烈討論。

郭董頭髮變白，去年底至今三變化比較。（圖／TVBS）

對於郭台銘頭髮的變化，他的妻子曾馨瑩曾在今年8月表示，郭台銘現在不染髮其實也是為了健康，她認為大家可以接受自己的樣子也是很好的。

皮膚科醫師游鴻儒解釋，頭髮變白的方式是由基因決定的，到了一定年紀，黑色素會被破壞，有些人是整個都被破壞，所以頭髮就整個都變白了。他表示，一般人平均35歲過後就會開始長出白髮，50至60歲則是白髮生長的旺盛期。但有些人是滿頭白髮，有些人則是白髮中夾雜黑髮，這與健康狀況無關。

白頭髮原因， 醫師說和年紀、壓力、疾病及營養素有關。（圖／TVBS）

影響頭髮變白的原因其實很多，除了年紀之外，情緒壓力、身體疾病或營養素缺乏都是可能的因素。游鴻儒還提到，有日本研究指出，白髮其實可能是一種防癌機制，能夠淘汰受損細胞。他表示，這屬於很初期的研究，研究人員發現黑色素確實在引發黑色素瘤方面扮演一定的角色。

不少人為了健康考量而選擇不染頭髮，擔心化學物質會傷害頭皮，因此走自然風也是一種自在的生活方式。

