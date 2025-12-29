郭台銘女兒日本滑雪化身「雪天使」！ 曾馨瑩CHANEL帽吸睛

曾馨瑩和郭台銘的女兒，在日本滑雪，當起「雪天使」。（翻攝曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子，近日曾馨瑩帶著孩子們到日本度假，她在社群網站分享多張滑雪與旅遊照片，包括女兒在雪地裡遊玩的畫面，溫馨可愛。

曾馨瑩問「猜猜是誰？」 日本度假享天倫

曾馨瑩近來透過IG限動分享在日本的點滴，其中一張是母女在雪地裡的影子照，她發文問：「猜猜是誰？」有網友依身高推測，可能是16歲的大女兒妞妞，引起討論。

穿粉紅色滑雪裝的小女孩，在雪地裡玩「雪天使」，猜測是曾馨瑩的女兒。（翻攝曾馨瑩IG）

曾馨瑩曬出滑雪行頭，還有母女在雪地裡的影子照。（翻攝曾馨瑩IG）

她今（29日）再分享幾張度假照，包括當地的暖陽、雪景，以及一名身穿粉色系滑雪裝的小女孩躺在雪地中，玩起「雪天使」，童趣十足，猜測畫面中的人物也是女兒。

廣告 廣告

除了家庭互動畫面，曾馨瑩也不忘曬出自己的滑雪穿搭，她身穿全白滑雪裝，搭配飾有黑色雙C標誌的CHANEL帽子，腳踩黑白色系冬季休閒鞋，整體造型簡約俐落，在雪地中格外吸睛。

更多鏡週刊報導

郭台銘3子女在豪門中「這樣長大」！ 曾馨瑩「1個小動作」竟讓兒子抱怨了

郭台銘「白髮蒼蒼」現身台大癌醫7週年 女兒郭曉玲相伴憶亡母

曾馨瑩跑趴拚美賈永婕、林牧潔！ 「拎40萬包包」優雅奢華