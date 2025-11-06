郭台銘媽媽初永真辭世享嵩壽100歲 當年標會10萬助兒成就鴻海帝國

郭台銘（右）非常敬佩媽媽郭初永真（中），左為曾馨瑩。（翻攝自郭台銘臉書）

郭台銘媽媽郭初永真今天（6日）過世，享嵩壽100歲。郭台銘遵循母親生前囑咐，不發訃告、不設靈堂及不辦公祭，低調處理母親後事。

郭台銘事母至孝，多次公開表示母親對他響深遠，「她是我這一生最重要的人之一」，郭初永真也是郭台銘創業過程重要的支持者，1974年郭台銘創立鴻海資金困難，郭初永真標會獲得10萬元作為他第一筆創業資金，成就未來的鴻海帝國。

另外，郭台銘創業初期艱辛，郭初永真心疼兒子，怕他吃不飽，經常親手包水餃、煮雞湯送到工廠，郭台銘打趣形容，當時員工最期待的不是發薪水，而是「郭媽媽的便當時間」，還會叮囑員工：「你們老闆最不會照顧自己，拜託幫我盯著他吃飯！」不管幾歲，或是已經當老闆，郭台銘在母親面前都是需要照顧的孩子。

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

太子集團「豪乳特助」交保甜笑不遮掩 遭起底海歸處理特殊任務

擊落17星！薛仕凌自首閃兵30萬交保 王大陸一己之力掀翻演藝圈

談鄭麗文嘆「政治逼人暴露真面目」 段宜康：黃國昌變化更大