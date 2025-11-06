郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝

政治中心／周孟漢報導



鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享耆壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。





郭台銘不捨媽媽辭世自稱「不孝子」！豪宅內1設施「全是為母親」背後原因藏洋蔥

郭台銘證實母親離世。（圖／翻攝郭台銘臉書）





郭台銘今（6）日在臉書發文，指出「我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，媽媽生於民國十五年六月四日，『享嵩壽10歲』。遵從母囑：一、不發訃告 二、不設靈堂 三、不辦公祭」，並在文末寫下「不孝子台銘，台強叩首，中華民國一一四年十一月六日」。

郭台銘不捨媽媽辭世自稱「不孝子」！豪宅內1設施「全是為母親」背後原因藏洋蔥

郭台銘只要假日有在台灣，晚餐前一定會推著媽媽出來散散步（圖／民視新聞資料照）





不過，雖然郭台銘自稱為「不孝子」，但他其實一直是以孝順出名，過去曾透露只要假日有在台灣，晚餐前一定會推著媽媽出來散散步；甚至母親過去在醫院開刀時，郭台銘更是全程隔著玻璃關注著手術進度，並在手術完成後，在恢復室全程陪伴母親。

郭台銘不捨媽媽辭世自稱「不孝子」！豪宅內1設施「全是為母親」背後原因藏洋蔥

郭台銘特別在家中設置洗頭台，為得就是讓坐輪椅的媽媽方便洗頭。（圖／翻攝Youtube頻道《Joeman》）





除此之外，最令國人印象深刻的，就屬網紅Joeman在2019年時，開箱郭台銘在台北市信義區的豪宅影片，當時捕捉到郭董家中安裝了一台只會在髮廊見到的「洗頭台」，郭台銘當時透露，因為媽媽年紀大了，坐輪椅以後就比較不方便，但每個禮拜都要洗頭，為了讓她方便，就乾脆在家裡設了一個洗頭台，讓一旁的Joeman直接露出讚嘆眼神，且家中廁所也特別為母親設立了欄杆、按摩椅，方便母親行動。





