郭台銘媽媽過世！ 享嵩壽100歲 不發訃告.不設靈堂公祭

鴻海創辦人郭台銘，今(6)日發文表示，他的母親郭初永真女士，在今天上午八點，安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽100歲，而郭董也將遵從母親的遺願，不發訃告、不設靈堂、也不辦公祭；說起郭媽媽對郭台銘的一生，有著非常重要的地位，甚至當時郭董成立公司時，10萬元的創業金，也是媽媽去標會得來的，也就是說，沒有郭初永真，就沒有現在的鴻海帝國。

牽起母親的手虔誠參拜，2023年5月積極爭取，國民黨總統提名的郭台銘，舉辦最後一場大型造勢活動前，先接駕媽祖鑾轎，當時高齡96歲的郭初永真，坐輪椅到場支持，這也成了兩人最後一次，在媒體前的公開同台。

郭台銘6日在臉書發文表示，他敬愛的母親郭初永真女士，今天上午8點安詳辭世享嵩壽100歲，會遵從母親所囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，而一直以來，郭初永真都是郭台銘的心靈支柱，鴻海創辦人郭台銘(2023.11.5)說：「我覺得最快樂的就是去，看看媽媽，看她，跟我聊聊天也好，講講話也好，互動一下，親她一下。」

兩人母子情深，郭初永真在郭台銘的創業過程，扮演重要角色，郭台銘在1974年創立鴻海，第一筆資金新台幣10萬元，就是母親標會標來的，也造就今日的鴻海集團，郭台銘事業成功後，也盡力報答恩情，不論是商場或政壇，都有不少人肯定郭董的孝順。

鴻海創辦人郭台銘(2023.11.5)說：「(一個)好媽媽，一個好太太，這兩個成功的男人，必有重要的兩個女人，我媽媽再教我，最後一句她講，做人要精明，但不能失厚道，厚道重於精明。」

過去郭台銘曾在母親節這天，帶著媽媽到大安森林公園曬太陽，母子兩人也在鏡頭前互贈禮物，郭初永真更是參與了郭台銘，人生中的每一件大事，郭台銘母親郭初永真(2008.7.27)說：「我希望他們兩個，白頭偕老，永遠相愛，那個我喜歡馨瑩，是我女兒。」不管是教育事業婚姻，媽媽始終是郭董的，最堅強的後盾，相信郭初永真的離世，這份母子情，也將長存郭台銘心中。

