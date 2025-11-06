郭台銘憶母親好手藝畫面曝！盛讚「這2道」最厲害

政治中心／徐詩詠報導

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真，今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲。郭台銘本人也在社群證實此事，並透露母親生前的3項遺願。郭台銘當年創立鴻海，靠的就是母親提供的標會資金，與母親感情深厚的他，曾稱對方是自己的心靈支柱。在2023年競選總統期間，他也曾提到媽媽的好手藝，特別盛讚「水餃與蔥油餅」非常厲害。

郭台銘曾拍片介紹母親，指出媽媽是中國山東人，因自小下廚，廚藝精湛。他表示：「母親的拿手菜很多，包水餃與蔥油餅尤其厲害，同學們都很喜歡來我們家吃飯。」他進一步說，在當年經濟不是太好的年代，連看醫生都得去借錢，生到兩個以上的孩子時，可能還要去借錢買奶粉。

郭台銘憶母親好手藝畫面曝光！盛讚「這2道」最厲害：我的心靈支柱

郭台銘和母親感情極佳。（圖／翻攝郭台銘臉書）





郭台銘說，母親身為一名警察的妻子，要照顧這麼多孩子，在那個年代相當不容易。他強調：「母親是我的心靈支柱，曾經有兩年多的時間，由於子女都在美國，家裡只有我和媽媽兩人，我們無話不談，彼此傾吐。」他透露，就算自己天天忙於事業，只要一有空，就會用手機與母親視訊。郭台銘強調：「只要一回台灣，我一定每天陪她散步、散心，每天抱抱她、親親她，告訴她我有多愛她。」

