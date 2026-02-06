郭台銘拚2023大選幫賣茶 貿易商吞貨款逾8千萬落網

南投縣 / 綜合報導

鴻海創辦人郭台銘2023年拚連署要選總統，當時他承諾南投茶農，會幫忙行銷茶葉，沒想到中間的貿易商拿走了茶葉，拖了2年多，卻遲遲沒有付錢，受害茶農高達20人，欠款至少8千萬元，害他們血本無歸，居間介紹的郭台銘辦公室人員，也以證人身分出庭說明，檢警偵辦最新進度，涉案的貿易商夫妻，已經落網，現在要查明，兩個人分工的情況為何，到底是誰拿走了錢。

男子一身黑衣，站在南投地檢署前，緊盯著手機訊息面色相當凝重，他是茶農蕭先生，昨(5)日這天會來出庭是因為，他跟其他茶農，把茶葉賣給貿易公司，對方卻沒有給錢，案件拖了2年多，檢警已經抓到這家公司的負責人夫妻。

茶農蕭先生：「今天有來做筆錄的大概七八個，我們有初步損失的，就是尚未拿到錢的茶農，大概有八千萬。」

受害的茶農大概有20人，檢警調查這些茶農會賣出這麼多茶葉，是因為鴻海創辦人郭台銘2023年要拚連署選總統，曾經前往南投承諾要幫茶農行銷茶葉，作為仲介的貿易商，拿了茶葉卻沒有付貨款，這些茶農不甘心被騙錢，一度到郭台銘豪宅前丟雞蛋抗議。

受害茶農(2025.3.19)：「我們是真的走投無路了，你不能一直躲。」

檢警依背信詐欺罪偵辦這起案件，茶農追查去年11月，他們的茶葉已經被載運到中國廈門，委託郭台銘辦公室的人員協助，得到的結果卻是這樣。

茶農蕭先生：「郭辦的律師一直遲遲不給我們回應，認為說這個茶葉目前還暫時不能搬走，等到今天，我們現在突然發現，茶葉都不見了。」

不少茶農都是跟銀行貸款，或者跟朋友借錢才能買肥料灑藥，請工人管理茶園，現在面臨血本無歸的結果，要求郭台銘辦公室給個說法。

前郭台銘中部辦公室執行長洪千芸：「收購方已經把錢給這間建盈公司了，可是他們沒有真正的去收茶，或甚至他是冒用這個名義，去跟其他的茶商茶農拿茶葉。」

郭辦人員強調他們是以證人身分出庭作證，協助檢警釐清案情，這家貿易公司積欠大筆款項，對於關鍵問題卻避重就輕，到底是誰拿走了錢，檢警正在釐清，牽涉的層面以及相關金流的去向。

