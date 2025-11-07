郭台銘母初永真過世 劉揚偉：影響永被銘記

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖╱NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真昨日離世，鴻海科技集團今（7）發聲明表示，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛；初女士留下的影響與風範，將永被銘記。

郭台銘昨在臉書哀痛宣布，媽媽郭初永真今日上午八點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，「媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。遵從母囑： 一、不發訃告 二、不設靈堂 三、不辦公祭。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。

廣告 廣告

劉揚偉說，在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。初女士留下的影響與風範，將永被銘記。

郭初永真在郭台銘的創業過程扮演重要角色，郭台銘於1974年創立鴻海，第一筆資金新台幣10萬元，就是郭初永真標會標來的。在郭台銘事業成功後，也盡力報答母親恩情，不論商場或政壇有人，都肯定郭台銘的孝順，郭台銘甚至只要有空，就會回家陪媽媽吃飯。郭初永真喜愛歌手，郭台銘還曾安排資深藝人蔡琴和費玉清參加鴻海尾牙，並讓他們免收演出費。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

轟補充保費「挑軟柿子吃」！王婉諭：大戶設上限郭台銘少繳200倍

快訊／郭台銘母親郭初永真過世 享嵩壽100歲

沈痛喊「誰沒母親？」網友詛咒郭母去世 郭台銘曾親赴刑事局提告