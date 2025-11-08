郭台銘母喪！妻曾馨瑩今出席永齡銘馨盃 強忍哽咽分享婆婆智慧與愛

曾馨瑩台上感謝老公郭台銘一直以來給予她的支持。（永齡基金會提供）

郭台銘母喪，曾馨瑩今（8日）強忍悲痛哽咽出席第三屆永齡銘馨盃決選活動揭幕：「今天對我有一個特殊的意義，也帶著一點點沉重的心情，大家都知道我的婆婆星期天離開了我們…。」她強調，原本老公郭台銘也要來到現場，但因為婆婆過世臨時取消行程，曾馨瑩表示，如期出席活動不是不悲傷，而是覺得要把美好的事情分享出去，期望所有參賽者都能在舞蹈舞台上發光發熱。

曾馨瑩也也分享過去和婆婆的互動表示「我的婆婆是一個非常有智慧、非常開明的人，從我第一次見到她，嫁進郭家後，她就把我當成女兒一樣，很愛我。這十幾年來，她沒有對我說過一句重話，沒有對我發過一次脾氣，她看到我永遠都只有感謝跟贊美。我有這樣的婆婆，我真的覺得非常的幸福，也非常的幸運。」

曾馨瑩強忍悲痛出席活動。（永齡基金會提供）

她感謝老公郭台銘知道她熱愛跳舞，一直以來的支持，讓永齡銘馨盃可以邁入第3屆，「但是他非常支持我，希望我今天一樣能站在這裡，我相信我的婆婆也希望我帶著微笑來到現場，她現在也一定在天上看著我們，她永遠都喜歡我打扮美美的，每天都開心的過日子。」就連婆婆生前也給予她精神面的支持，所以她也會帶著婆婆的精神，分享給大家。

