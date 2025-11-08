郭台銘母喪！妻曾馨瑩今出席永齡銘馨盃 強忍哽咽分享婆婆智慧與愛
郭台銘母喪，曾馨瑩今（8日）強忍悲痛哽咽出席第三屆永齡銘馨盃決選活動揭幕：「今天對我有一個特殊的意義，也帶著一點點沉重的心情，大家都知道我的婆婆星期天離開了我們…。」她強調，原本老公郭台銘也要來到現場，但因為婆婆過世臨時取消行程，曾馨瑩表示，如期出席活動不是不悲傷，而是覺得要把美好的事情分享出去，期望所有參賽者都能在舞蹈舞台上發光發熱。
曾馨瑩也也分享過去和婆婆的互動表示「我的婆婆是一個非常有智慧、非常開明的人，從我第一次見到她，嫁進郭家後，她就把我當成女兒一樣，很愛我。這十幾年來，她沒有對我說過一句重話，沒有對我發過一次脾氣，她看到我永遠都只有感謝跟贊美。我有這樣的婆婆，我真的覺得非常的幸福，也非常的幸運。」
她感謝老公郭台銘知道她熱愛跳舞，一直以來的支持，讓永齡銘馨盃可以邁入第3屆，「但是他非常支持我，希望我今天一樣能站在這裡，我相信我的婆婆也希望我帶著微笑來到現場，她現在也一定在天上看著我們，她永遠都喜歡我打扮美美的，每天都開心的過日子。」就連婆婆生前也給予她精神面的支持，所以她也會帶著婆婆的精神，分享給大家。
更多鏡週刊報導
國哥殺青了！顏正國「電影式告別」靈堂成片場 百名影人白衣送英雄
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
下雨也能很有型 有Maison Kitsune x HUNTER就好
其他人也在看
郭台銘臨時缺席!婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽
財經中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導鴻海創辦人郭台銘母親初永真，於6號離世，享嵩壽100歲，身為郭台銘妻子，同時也是「永齡銘馨盃」舞蹈比賽的主辦人曾馨瑩，在婆婆過世後，首度公開露面，致詞時更一度講到哽咽暫停，而先生郭台銘雖然臨時缺席，但仍希望她帶著笑容站上舞台。民視財經網 ・ 9 小時前
現身「永齡銘馨盃」 曾馨瑩哽噎致詞「婆婆把我當作女兒一樣疼愛我！」
鴻海創辦人郭台銘前（6）日哀痛宣布母親郭初永真離世，郭家上下低調以對，主理人曾馨瑩今（8）日以「老師」身份出席由永齡基金會主辦的第三屆「永齡銘馨盃」決賽，身穿一襲白色長洋裝她，開場致詞時表示，「今天有一點沈重的心情，因為我的婆婆離開了我們」說到此處哽咽暫停，台下更傳來民眾的支持聲音，她接續指出「（婆婆）把我當作女兒一樣疼愛我，沒有說過一句重話、 沒有發過脾氣，永遠都是感謝和讚美，我覺得我很幸運和幸福！」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
感念郭台銘母親離世 鴻海董座劉揚偉說話了！
鴻海集團創辦人郭台銘在母親郭初永真的支持下，率領員工們胼手胝足開創出鴻海，在郭初永真離世的消息傳出後，在今（7）日傍晚，鴻海集團董事長劉揚偉也發出聲明說話了！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家／郭台銘母親郭初永真辭世 鴻海中國事業部高管傳規劃返台致意
鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士6日辭世，郭台銘在臉書發布母親辭世的消息，透露郭初永真於6日上午辭世。據了解，鴻海進駐中國各事業群總經理已規劃開始往台北移動，將陸續返台致意。太報 ・ 1 天前
「肥貓」鄭則仕74歲鬍鬚花白氣色曝光！曾欠7千萬 靠劉德華救一命
昔日以「肥貓」形象深入人心的香港資深演員鄭則仕，現年74歲，近日近照曝光，鬍鬚花白、身形暴瘦，引起粉絲熱議與關心。事實上，鄭則仕多年來受糖尿病所苦，近年在醫師建議下積極控制飲食、調整作息與減重，體態變化主要出於健康管理，而非身體惡化。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘母親初永真 百歲辭世
鴻海創辦人郭台銘的母親初永真昨辭世，享嵩壽一百歲。郭台銘當年創立鴻海時，初永真為他標會獲十萬元，作為創業的第一桶金，不僅...聯合新聞網 ・ 1 天前
郭台銘母親初永真過世 鴻海聲明曝光！
鴻海創辦人郭台銘母親初永真女士於6日上午辭世，享嵩壽100歲。鴻海董事長今（7）日發出聲明，指出「得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘母親初永真辭世 鴻海發聲：全體人員深感哀痛
郭台銘母親初永真辭世 鴻海發聲：全體人員深感哀痛EBC東森新聞 ・ 1 天前
大腸癌連年奪命第一 醫：排便異常別拖延
[NOWnews今日新聞]一名七十多歲婦人近期排便習慣改變，出現血便與便祕情形，卻不以為意。日前因便祕導致身體虛弱、頭暈無力，被家人送至大甲李綜合醫院急診。經檢查發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，緊急...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
2025年「天下永續公民獎」 中華電信勇奪冠軍殊榮
中華電信7日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮，更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、及「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，廣獲各界肯定。工商時報 ・ 1 天前
三太子盃》前亞運金牌西岡良仁勇闖決戰 期許奪冠搶下澳網門票
前亞運金牌西岡良仁以快制高，6：2、5：7、6：1力退澳洲第5種子麥凱布（James McCabe），日本第2種子挺進2025年台灣華國三太子男網挑戰賽單打決戰，週日將與澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth）爭奪冠軍。雖然今年飽受手肘和背傷所苦，ATP世界排名已從最佳23跌至百大之外自由時報 ・ 7 小時前
戴資穎退役離營不敢一一告別 怕控制不住情緒哭出來
台灣羽球天后戴資穎昨天宣布正式退役，她今天透露，終於把這句最難說出口的話說出來，心裡也輕鬆了許多，前幾天在準備離開國訓中心時就有送禮，但只有跟一些人告別，「因為我怕會控制不住情緒哭出來。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線 火速改名
（中央社台北8日電）中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。中央社 ・ 12 小時前
流感疫苗接種破500萬人 羅一鈞：部分縣市12月恐用罄
民眾施打流感疫苗踴躍，疾管署長羅一鈞今（11/8）表示，統計至11月6日，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘153萬劑，如果打氣不減，部分縣市估計12月初至12月中旬可能用罄，呼籲符合資格民眾要打要快。太報 ・ 6 小時前
美國消費者信心崩盤！11月密大指數創三年新低 政府關門重創民意
綜合外媒周五 (7 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，11 月初美國消費者信心指數降至逾三年新低，主要因政府關門延宕打擊經濟展望，加上物價壓力持續侵蝕家庭財務信心。鉅亨網 ・ 1 天前
馬筱梅照顧大S兒女當親生！閨蜜許蓁蓁曝她當後媽零抱怨
女星許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是閨蜜，汪小菲再婚時，她特地飛北京祝賀，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動、代言一大堆，許蓁蓁也坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」之前大S女兒「玥兒」生日時，Mandy在畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。中時新聞網 ・ 15 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前