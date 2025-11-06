郭台銘母病逝北醫 郭初永真辭世享嵩壽100歲
鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真於11月6日上午8點在台北醫學大學附設醫院安祥辭世，享嵩壽100歲。郭初永真女士生於民國15年6月4日，半年前健康狀況開始走下坡，期間郭台銘夫婦每天前往醫院陪伴。郭初永真曾透過標會協助郭台銘創業，成為鴻海集團的重要推手。依照郭母遺願，家屬不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，郭台銘也在社群媒體上發文告知這個消息，引發各界關注與不捨。
郭初永真女士是郭台銘生命中最重要的女人，也是成就鴻海集團的關鍵人物。1973年，24歲的郭台銘獲得母親標會籌得的20萬元，他將其中10萬元用於結婚，另外10萬元則與兩位朋友合資在新北市土城創業，這成為日後鴻海集團的起點。郭台銘曾多次表示，與母親相處的時光是他最快樂的時刻，看望母親、與她聊天互動就像是為自己充電一樣。
郭初永真女士雖患有帕金森氏症，仍曾花三個月時間為兒子親手勾織圍巾。台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬曾分享，她看到郭台銘為此向母親下跪磕頭感謝的畫面非常感動，表示這是她這輩子第一次看到成年人做出如此孝順的舉動。
郭母平日喜愛欣賞演唱會，尤其鍾愛蔡琴、費玉清和張清芳的表演。郭台銘總是陪伴在側，共享這些藝文時光。2015年，張清芳在演唱會上還特別提到當時已近90歲的郭奶奶，展現她在各界的知名度與受尊敬的程度。
在郭台銘前妻林淑如病逝後，他曾與母親相依為命三年。後來曾馨瑩到家中教郭台銘跳舞，因其溫柔性格獲得郭母賞識，被欽點成為「郭夫人」。據了解，郭初永真住院期間，郭台銘和曾馨瑩每天都前往醫院陪伴，有時甚至一起打麻將，陪伴母親度過生命最後時光，展現深厚的親情與孝心。在2019年10月18日的影片中，郭初永真曾對兒子說：「台銘，辛苦了，保重身體，媽媽愛你。」這份母子之情，令人動容。
