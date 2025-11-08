郭台銘母百歲高齡過世仍去慶生？曾馨瑩深夜PO婆媳合照 沉重還原真相

娛樂中心／施郁韻報導

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真（左）6日辭世，享嵩壽100歲。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」

曾馨瑩本月11日為51歲生日，關穎與賈永婕等好友們，提早替好姊妹過生日，一群人在「金豬食堂」慶生，關穎寫下「感謝朋友帶我們來金豬朝聖」，裡頭包括台北101董事長賈永婕。

曾馨瑩今日凌晨IG發文寫下，這幾天心情非常沉重，因為最敬愛的婆婆6日離開了大家，她8日出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒，「整天都在努力讓自己鎮定、不落淚。」

最後曾馨瑩鄭重澄清，有媒體報導提到「婆婆離世隔天我就去慶生」，這並非事實，該場朋友聚會在11月4日，事前她也並不知道朋友們會替她慶生，「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明。」

