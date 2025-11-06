郭台銘母親享嵩壽！靠「標會金」助兒打造鴻海帝國 金額曝：珍貴無比
財經中心／李紹宏報導
鴻海集團靠著代工起家，一躍成為全球最大電子代工公司，如今郭台銘今（6）日在哀痛發布聲明，母親郭初永真逝世，享壽100歲。郭台銘遵照母親遺願，決定不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以最低調方式處理後事。其實過去郭台銘常公開表示，母親對他影響巨大，當初一家6口窩在慈惠宮，相當艱苦，是靠著媽媽標會湊出10萬元台幣，才以舉打造現在令人稱羨的鴻海帝國。
「母親10萬元」成鴻海關鍵！郭台銘：恩情一輩子還不完
郭初永真生於1926年6月4日，與丈夫郭齡瑞於1946年在青島結婚，她相當勤儉持家，讓小孩們都很感念。郭台銘在1974年創辦鴻海精密工業，初期銀彈短缺，相當危急，母親為了他的事業發展，硬是去參加標會，終於湊出當時算是大數目的10萬元台幣，成為郭台銘珍貴的第一筆資金，「那10萬元是母親對我最大的信任，也是我一輩子都還不完的恩情。」
不僅替兒子籌錢，郭初永真怕兒子衣食堪憂，便擔起責任，不僅親手包水餃，還會熬煮雞湯送到工廠，頻率之高還讓員工開玩笑地說，「當時最期待的不是發薪水，而是郭媽媽的便當時間」。郭台銘笑說：「我媽總叮嚀員工幫她盯著我吃飯，她怕我太拚命。」因此，郭台銘說，只要有回台灣，一定要母親握手聊天，陪她看看電視和逛街。
郭初永真活得溫柔堅毅！今離世 郭台銘傷感
儘管後來郭初永真年事已高，但她仍活得精采有趣，不僅會和老友打麻將，也會接觸最新科技，郭台銘也會教母親如何使用手機和通訊軟體；如今郭初永真的離世，讓郭台銘相當傷感，「她走得安詳，也走得自在」，同時表示會奉行母親的信念，「靠自己的力量改變命運」，也學習母親的溫柔堅毅。
