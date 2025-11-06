郭台銘母親今辭世！享嵩壽百歲 臉書發文3小時逾5萬網友慰問

鴻海創辦人郭台銘今（6）日在臉書貼文指出，母親郭初永真今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，「享嵩壽100歲」，遵從母囑：「不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」。

臉書貼文短短3小時，超過5萬位網友點擊心情圖示，表達關懷，並湧入超過6千則留言，請郭董節哀保重，其中包括立委陳玉珍、葛如鈞、洪孟楷、廖偉翔、林思銘，以及市議員張斯綱、林珍羽、李雅慧、林國春等人，以及郭台銘參選總統時的辦公室發言人黃士修。

郭台銘母親初永真（如下圖中，翻攝郭台銘臉書粉絲專頁）是山東人，郭台銘曾在臉書粉絲專頁寫到，母親自小下廚，廚藝滿身，拿手菜很多，包水餃與蔥油餅尤其都很厲害，同學們都很喜歡到他們家吃飯。

廣告 廣告

郭台銘說，媽媽從小最常跟他說的話是，做人要和她的名字一樣，「永遠真誠」，她的教誨，他一輩子謹記在心，母親是他生命力量的泉源。

郭台銘還寫到，養育之恩，無以回報，終生感念。

事親至孝的郭台銘，常在臉書粉絲專頁分享與母親的合照（如上圖，翻攝郭台銘粉絲專頁），回憶感恩母恩，並陪伴母親吃飯、外出散步，甚至特別在家裡設置美容院才看得到的洗頭髮機台，方便行動不便的母親洗頭。

更多品觀點報導

統一證10月獲利創新高！EPS高達0.853元 總經理楊凱智曝關鍵

星展集團前Q3稅前淨利創新高！成長3% 執行總裁這樣說

