郭台銘母親初永真辭世 鴻海發聲：全體人員深感哀痛

（圖／翻攝自Google Maps）





鴻海創辦人郭台銘6日下午1時20分在臉書表示，母親初永真安詳辭世，享嵩壽100歲，鴻海集團今日也發表聲明「全體鴻海人也深感哀痛」。

對於母親的離世，郭台銘發文寫下「將遵循初永真遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」，台北醫學大學附設醫院也表示「遵循家屬意願、以家屬說法為主」。

鴻海也發表聲明「初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。初女士留下的影響與風範，將永被銘記」。

