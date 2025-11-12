郭台銘母親初永真週一長眠愛物園 葬禮低調僅家人相送

郭台銘母親、亡妻、亡弟都長眠於愛物園。（圖／鏡週刊）

郭台銘母親初永真上週四過世，據了解，葬禮已經低調辦完，郭媽媽已在本週一長眠於郭台銘的家族墓園愛物園，葬禮僅有郭家人參與，也因此曾跟隨郭台銘多年的鴻海老臣，都沒有機會替郭媽媽上香致意。

郭媽媽去年開始身體狀況轉差，今年初開始長期住院，情感上很依賴母親、事母至孝的郭台銘，只要人在台灣，每天早上都會去病房陪伴媽媽，而當初永真上週四早上在醫院於睡夢中安詳過世後，據了解，郭台銘過度悲傷，母親後事全由弟弟、正崴董事長郭台強一手操辦。

郭母囑咐不發訃吿、不設靈堂、不辦公祭，也因此，葬禮辦的極為低調、沒有外人，葬禮只有郭家人出席，郭家第二代幾乎全部到場，出席送郭母最後一程的人士即使不姓郭，也曾與郭家有姻親關係。

位於三峽的愛物園是郭台銘的家族墓園，當初為了已故妻子林淑如而設立，墓園占地約200坪，由郭台銘親自設計，林淑如、弟弟郭台成皆葬於此。林淑如安葬於愛物園不久後，曾因地權糾紛，愛物園門口被地主砌牆封住，百般無奈的郭台銘只能在在林淑如忌日週年前夕，摸黑翻牆入園祭拜亡妻，隨後郭台銘花了約1000多萬元買下產權，前後花約4000萬打造中式庭園造景。



