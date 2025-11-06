郭台銘母親去世「享嵩壽百歲」！ 不設靈堂、不辦公祭

郭台銘母親郭初永真今天上午8點去世，享嵩壽100歲。（圖：郭台銘臉書）

鴻海創辦人郭台銘今天（6日）哀痛宣布，媽媽郭初永真女士上午8點，在台北醫學大學附設醫院病逝，享嵩壽100歲。

郭台銘在臉書貼文表示，他敬愛的母親郭初永真女士，今天上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院。文中表示，他母親生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。郭台銘表示，會遵從母親所囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。

郭台銘是出了名的孝子，他的媽媽在郭台銘事業的起點扮演了關鍵的角色。郭台銘當初和另外2個朋友合資，在新北市土城創立鴻海塑膠企業有限公司所投入的10萬元，就是母親標會而來，也成就了如今的鴻海。

郭台銘去年年底出席台大癌醫6周年活動時，也特別在致詞中提到，台大癌醫的「永真樓」來自高齡百歲母親的名字。近年來郭台銘積極投入健康醫療大數據發展，也是為了用大數據照顧母親。