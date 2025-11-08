郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開心與朋友去慶生，還與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩今（9）日凌晨發聲澄清，強調這場聚會是在4日舉辦的，自己並不知道朋友們會替她慶生，面對婆婆的離去，她也悲痛表示：「心中仍充滿思念與不捨；我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」

曾馨瑩今日凌晨透過個人IG澄清，對於部分媒體報導提到她「婆婆離世隔天我就去慶生」並非事實。（圖／曾馨瑩 IG）

曾馨瑩透過個人IG表示，這幾天心情非常沉重，因為在11月6日她敬愛的婆婆離開了。因此在出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，她心中仍充滿思念與不捨，「一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒。整天都在努力讓自己鎮定、不落淚」。

廣告 廣告

曾馨瑩接著澄清，有部分媒體報導提到她「婆婆離世隔天我就去慶生」，這並非事實，她解釋這場朋友聚會是在11月4日，事前自己也並不知道朋友們會替她慶生。「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明」。

更多FTNN新聞網報導

韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸

白冰冰早知坣娜生病！曝與她老公私下對話 「心真的很痛」

坣娜不是胰臟癌！「真正死因曝光」 富商尪悲痛發聲

