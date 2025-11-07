即時中心／潘柏廷報導

鴻海創辦人郭台銘母親初永真，本（11）月6日離世，享嵩壽100歲，消息一出受到外界高度關注。對此，鴻海科技集團今（7）日發聲明強調，在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問，初女士留下的影響與風範，將永被銘記。

【鴻海科技集團聲明】



得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。



初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。



在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。



初女士留下的影響與風範，將永被銘記。



劉揚偉

鴻海科技集團 董事長

原文出處：最新／郭台銘母親百歲高齡辭世 鴻海聲明曝光了！

