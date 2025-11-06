郭台銘母親辭世／郭台銘事母至孝 每日赴醫院陪伴初永真

郭台銘與母親初永真。

台灣首富鴻海創辦人郭台銘6日中午時分，於臉書粉絲團公布母親初永真離世，享嵩壽100歲。據本刊調查，初永真近年來身體違和，以長住北醫貴賓賓房多時，今年中就曾傳出身體狀況急轉直下，事母至孝的郭台銘也幾乎天天到醫院陪伴母親，

「我敬愛的媽媽郭初永真女士，今天上午8時安詳辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。遵從母囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。」6日中午一點多，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書粉絲團發布母親初永真於6日一早辭世的消息。

據本刊調查，郭董母親初永真近幾年身體違和，早已安排常住於北醫頂樓的貴賓病房，今年中傳出初永真身體狀況不如過往，向來事母至孝的郭台銘，也幾乎天天一早就到醫院陪伴母親。「郭董幾乎天天到醫院，有時候一陪就是一整天。」知情人士對本刊透露。

2023年5月積極爭取國民黨總統提名的郭台銘，在板橋體育館舉辦最後一場大型造勢活動時，當天適逢天上聖母聖誕，板橋慈惠宮媽祖繞境祈福，郭台銘特在晚會前於體育館附近接駕媽祖鑾轎，96歲的初永真也坐輪椅到現場支持，也是最後一次在媒體面前曝光。

此外，在2019年國民黨初選期間，曾爆出不少黑郭言論，當時還有人詛咒初永真，讓郭台銘相當氣憤，甚至不惜提告，以正視聽。「說我欠債破產、甚至恐嚇我的小孩，詛咒我的母親。上周已經透過幕僚提告，希望能遏止歪風。沒想到不到一個禮拜的時間，又有人訛傳我母親的假消息。」郭台銘當時痛批這不只是黑郭，而是極度惡質、泯滅人性的言詞，「誰沒有母親，更何況我母親是我最大的支柱！」

