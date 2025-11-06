郭台銘母親辭世／郭台銘以孝立業公開放閃 「和媽媽相處很幸福」

郭台銘母親初永真過去常出席鴻海的重要活動。

鴻海集團創辦人郭台銘孝順媽媽初永真的鐵漢柔情是出了名的，過去曾多次同台，也互相放閃。

縱橫商場的郭台銘每次都將成功歸功於母親初永真，他曾宣布要參選2020年總統，當時已超過90歲的初永真也跟著跑活動，甚至親手做小禮物給郭董粉絲，當郭台銘被記者問到最大的心願是什麼，他說「我們四代同堂，希望我媽媽能超過100歲」，更希望媽媽能看孫子結婚，成為五代同堂。

母子倆的好感情是廣為人知，過去只要有重大生意要簽約等「關鍵時刻」，都可以看到郭台銘帶著母親現身，像是鴻海集團與日本夏普合作簽約時，郭台銘就帶著母親一起去，除了工作，郭台銘也會帶母親與一家人出國旅行。

之前有同行友人跟著郭台銘一家子到法國玩，事後看照片時，發現旅途中，郭台銘手裡緊牽的不是太太曾馨瑩，而是郭媽媽。

擔任鴻海董事長時，雖然天天在外打拚，但母親節時郭台銘是一定會回家，將時間留給母親，郭台銘還曾自曝「晚上都會（跟媽媽）飛吻」道晚安。他說，每位子女都要珍惜和媽媽相處的時間，只要能和媽媽多相處一分鐘，幸福就多了一分鐘！

台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬也曾提到，曾在郭台銘的家庭聚會中，親眼看到郭台銘跪在郭媽媽面前，接過郭媽媽親手織的圍巾，讓她非常感動，很希望把郭台銘的孝順故事放到教科書裡，來傳揚孝道。

