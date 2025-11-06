郭台銘母親辭世／郭董哀痛不已暫隱身 傳郭台強協助打理後事

鴻海集團創辦人郭台銘的母親郭初永真女士今日於台北醫學大學附設醫院安詳辭世。

鴻海集團創辦人郭台銘今（6）日下午在個人臉書（FB）中宣布，最敬愛的母親郭初永真女士於上午8點安詳辭世。據了解，雖然郭台銘於母親病中一路照顧陪伴，但仍難減哀痛與不捨，母親後事也將由交由胞弟正崴集團董事長郭台強協助打理，本刊直擊郭台銘位在信義區的豪宅，雖有郭董家座車出入，但未見郭董本人現身。

母親郭初永真在郭台銘心中可謂是最柔軟的一塊，近年淡出鴻海經營圈轉身成為大股東後，郭台銘將重心放在家庭生活，不僅陪伴學齡中的3個孩子成長，也更有心力照顧母親。

也因此，郭台銘選擇讓母親在離家車程不過10分鐘的台北醫學大學附設醫院就醫，「郭董就是希望能常常前往相伴，不讓母親感覺孤單」知情人士透露。

據本刊了解，郭台銘於臉書宣布消息前，已將相關作業予以安排，下午聞訊前往醫院拍攝採訪的媒體們全都撲了個空，郭台銘更已經對外告知「不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」顯見非常低調。

至於相關後事，本刊聽聞由於郭台銘心情深受母親離世影響，將由郭台強協助處理，可能交由殯葬業龍頭龍巖接手操辦，然而龍巖方面並未證實。

郭台銘隱身未對外現身，不過今年新購入的座車仍不時穿梭進出豪宅，外界推測應為接送孩子而出入，而非郭董本人搭乘。

