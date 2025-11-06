郭台銘母親辭世／鴻海原始金主初永真 曾助國民黨度過難關

初永真與郭台銘母子之間的感情非常好。（本刊資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘的母親初永真逝世，陪伴了郭台銘75年的初永真，對郭董的影響很深，鴻海創立的資金，就來自初永真標會籌到的10萬元，有趣的是，在2016年國民黨出現財務困難的時候，初永真也曾拿出積蓄無息借款相助。

鴻海創辦人郭台銘母親初永真今天逝世，享壽100歲，對母親非常孝順的郭台銘受其影響很深，母子之間的感情非常好，郭台銘帶著初永真到法國巴黎旅遊的時候，還跟郭媽媽十指緊扣坐在草地上曬太陽，就連前妻過世後，郭台銘再婚的曾馨瑩，也經過初永真的認可後，才促成這段姻緣。

2016年的時候，國民黨因黨產被追查導致黨工薪水發放出現困難，初永真當時提供4,500萬元的無息借款幫助國民黨發放薪水，主要因素是郭台銘父親郭瑞齡曾是國民黨員，所以初永真願意用自己的積蓄幫國民黨度過難關。後來郭台銘出馬競選總統的時候，初永真也給予默默的支持，郭台銘曾表示，他參選的目標就是要建立一個免於恐懼的社會，讓母親、每位民眾都能安心生活。

出生於1925年的初永真是山東煙台人，1948年跟父親遷居台灣，郭台銘創業初期的時候，初永真通過標會籌集10萬元，幫助郭台銘創立鴻海集團，在她的支持下，郭台銘的企業版圖拓展得非常順利。2003年，初永真煙台鄉探親時捐建永銘中學，她擔任名譽校長，郭台銘後續又追加捐贈完善永銘中學校園設施。

郭台銘曾透露，初永真是她的心靈支柱，曾經有2年多的時間，子女都在美國，家裡只有他跟媽媽2人，他們無話不談，初永真從小下廚，拿手菜很多，包水餃和蔥油餅尤其厲害，同學們都很喜歡來他們家吃飯。2023年5月的時候，郭台銘在板橋體育館舉辦總統參選造勢活動，當時96歲的初永真也坐輪椅到現場支持。

