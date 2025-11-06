郭台銘母親逝世、享嵩壽100歲...不發訃告、不設靈堂、不辦公祭

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞今（6日）離世，享嵩壽100歲。郭台銘發出聲明，指出母親郭初永真今日上午8時安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，將遵從媽媽的意願，不發訃告、不設靈堂和不辦公祭。

郭台銘的母親是山東人，自小下廚，廚藝滿身。郭台銘曾在節目《郭爸爸來了》第一季最後一集暢談母親，指出她的拿手菜很多，包水餃與蔥油餅尤其厲害，同學們都喜歡到他家吃飯。

郭台銘說，那個年代的台灣經濟還沒有那麼好，更沒有健保，一般的人公務人員以外，如果孩子生太多，連看醫生都得去借錢，生到兩個以上的時候，可能還要去借錢買奶粉。郭台銘表示，「媽媽身為一個警察的妻子，要顧這麼多的孩子，在那時候很不容易」。

郭台銘說道，「母親是我的心靈支柱，曾經有兩年多的時間，由於子女都在美國，家裡只有我和媽媽二人，我們無話不談，彼此傾吐」。郭台銘提到，即便他天天在外拚事業，但只要一有空，就會用手機與媽媽視訊，「只要一回台灣，我也一定每天陪她散步、散心，每天抱抱她、親親她，告訴她我有多愛她」。

郭台銘說，媽媽從小最常跟他講的話，就是做人要和母親的名字一樣，「永遠真誠」。郭台銘指出，「她的教誨，我一輩子謹記在心」。

（圖片來源：郭台銘臉書）

