郭台銘母親過世享嵩壽100歲 不發訃告不設靈堂不公祭

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海創辦人郭台銘今天在個人臉書表示，母親郭初永真今天上午8時安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽100歲，遵從母親囑咐，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。

郭台銘母親郭初永真出生於民國15年6月4日，郭台銘父親郭齡瑞和母親郭初永真於1946年在中國大陸青島結婚，來台灣後，一家6口隨著擔任刑警的郭齡瑞，住在現在板橋慈惠宮後方，當時郭初永真常去廟裡拜拜，祈求一家平安。後來一家隨著郭齡瑞工作搬到中永和地區。

郭初永真照顧一家大小，相當辛苦。郭台銘事母至孝，也非常喜歡母親燒的一手好菜，這是郭台銘持續打拚的重要動力。

郭初永真幫助郭台銘事業起飛，更是扮演著關鍵角色。當初郭台銘於1974年創立鴻海，創業資金調度困難，郭台銘第一筆資金新台幣10萬元，就是郭初永真標會標來的。

郭台銘常常在公開場合提到這段過往，一直感念在心，可感受到郭台銘與母親郭初永真感情深厚。

只要郭台銘回到台灣，都會回家跟母親握手聊聊，陪母親看看電視，也會陪著母親逛街。

郭初永真也是歌手蔡琴的忠實歌迷，有段時間郭台銘與母親一起住，郭初永真晚上會聽蔡琴的歌曲，郭台銘就聽著蔡琴的歌曲進入夢鄉。

儘管年事已高，郭初永真有著一顆不斷學習的赤子之心，除了打打麻將，郭初永真也喜歡把玩蘋果iPhone，出門玩常用iPhone照相。郭台銘也會教母親如何用iPhone透過LINE通訊軟體，上傳照片給親友。近年郭初永真常在醫院，郭台銘有空都會一起陪同母親。（編輯：蘇志宗）1141106