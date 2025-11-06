郭台銘母親過世享嵩壽100歲！遵從母囑不設靈堂

郭台銘母親郭初永真女士於今（6）日上午8點辭世，享嵩壽100歲。（圖／東森新聞）





鴻海創辦人郭台銘今天（6日）在臉書宣布，他的母親郭初永真女士在上午8點辭世，享嵩壽100歲，郭台銘表示將遵從母親所囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。其實郭台銘曾多次公開提到，母親是他生命中最重要的精神支柱，當初創立鴻海，第一筆創業資金10萬元就是母親標會來的，正因為有這筆錢，才能成就鴻海霸業。

郭台銘擔任鴻海董事長期間，雖然天天在外打拼，但只要到了母親節，一定會把時間留給最親愛的她。只是現在郭台銘沉痛宣布，他的母親郭初永真女士於6日上午8點安祥辭世，享嵩壽100歲。

廣告 廣告

母子倆的好感情廣為人知，過去只要有重大生意、要簽約等「關鍵時刻」，都可以看到郭台銘帶著母親現身。而除了工作，郭台銘也會帶母親與一家人出國旅行，更在巴黎鐵塔前留下合照。

鴻海創辦人郭台銘（2016.08.14）：「母親91歲，沒想到導遊把相片PO上網，但是我母親很高興。」

過去郭台銘曾說，沒有媽媽就沒有今天的他。鴻海創辦人郭台銘（2019.07.01）：「我媽媽非常辛辛苦苦，當初要是沒有我媽媽這10萬塊，那我今天不曉得在哪裡。」

郭台銘創辦鴻海時資金有限，第一筆10萬元創業基金就是郭媽媽資助，鴻海能變成全球最大的電子代工廠，郭台銘成為台灣首富，都是母親在背後默默支持。

台積電慈善基金會董事長張淑芬（2019.6.21）：「她把這個圍巾給她兒子的時候，我看到的就是我這位表弟（郭台銘），他是趴跪在那邊，那當時的我是很嚇一跳。」

郭台銘的孝行就連表姊張淑芬都大力稱讚，而郭董後續也將遵從母親的遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，低調處理後事，用最平靜方式送走最愛的母親。

更多東森新聞報導

購物節挺台中豬！原流市集免費發放蜜汁肉乾500份

鳳凰颱風恐直穿！氣象署示警「不利台灣」暴風侵襲率曝

科技升級新北警 守護治安不間斷

