郭台銘母親過世享嵩壽100歲 郭董遵3遺囑不設靈堂 母子情曾感動張忠謀妻子

鴻海創辦人郭台銘在2024年總統大選後，多數時間消失在螢光幕前，而不論政治，郭台銘最為人稱道的就是孝順郭媽媽，大小事情無不親力親為的照顧，據《風傳媒》掌握，今年高齡100歲的郭媽媽已於今（6）日辭世，郭台銘也在臉書發布訃聞，寫道「我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。」

郭媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲，郭台銘遵母囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。

過去都還有新聞報導，郭台銘不只是台灣首富，還是出了名的孝子，郭台銘的表姐，也就是台積電創辦董事長張忠謀的夫人張淑芬，曾在嘉義演講時，談到郭台銘曾經在家庭聚會中，親眼看到郭台銘跪在郭媽媽面前，接過郭媽媽親手織的圍巾，這樣的畫面讓張淑芬非常感動，還希望把郭台銘的孝順故事放到教科書裡傳揚孝道。

