郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品

鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡約的方式送母親最後一程。

長年住院 郭台銘親自照護

郭台銘在臉書貼文表示，他敬愛的母親郭初永真女士，母親生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。據了解，郭初永真近年體能走下坡，長期住在北醫頂樓的貴賓病房，今年中健康狀況一度急轉直下。郭台銘事母至孝，幾乎天天親自前往醫院陪伴母親，常常一待就是一整天。即使工作繁忙，他仍堅持親力照顧，陪伴母親走過生命最後的階段。

郭台銘母親郭初永真訃聞。（翻攝自郭台銘臉書）

母親勤儉持家 成創業精神基石

郭初永真一生勤儉持家，對郭台銘影響極深。她早年以標會方式籌得10萬元，成為郭台銘創立鴻海的第一筆創業資金。除了物質上的支持，更以生活智慧與人格教育，形塑了郭台銘的處世之道。

公益延續母親精神 勉醫者「永遠真心」

郭台銘受母親影響，推動公益不遺餘力，透過永齡健康基金會捐助台大醫院癌醫中心分院的興建經費超過200億元。此外，癌醫分院醫療大樓還冠以母親「永真」之名。2019年底郭董與母親出席揭幕典禮時表示，感謝媽媽願意出借名字，並期勉癌醫工作人員都能永遠用真心對待病人，百年後也不負初心。

只吃自家有機蔬果 90多歲還可外出旅行

郭台銘也長期積極推動健康新創事業群，數年前他公開受訪時提及，家人只吃永齡有機農場自給自足的有機蔬果飲食，還以醫療雲端管理健康，有專門醫療團隊隨時以雲端數據為家人把關身體健康，甚至讓母親初永真越來越有活力，改善了手抖的症狀，出去外面可以觀光旅行了。

2019年底郭董與母親出席揭幕典禮時，高齡90多歲的初永真雖然坐著輪椅，但氣色很好，且身體狀況不錯，胃口也很好，一餐可以吃2碗乾飯，養生有方令人佩服。

長年飲用花旗參養生 高齡仍精神飽滿

此外，郭台銘多次公開表示，自己與家人長年以花旗參維持健康與體力，為了照顧母親的健康，他還特別創立品牌，嚴選食材，並親自投入研發與品質把關。郭初永真每日飲用花旗參保健，2019年曾由郭董陪伴下出席費玉清演唱會公開露臉，當時94歲高齡仍整體精神狀況良好、氣色飽滿。

中醫師：花旗參平補養陰 提升體力不上火

衛福部朴子醫院中醫科主任李昌諴表示，花旗參又名西洋參、粉光參，屬於平補的藥材，與溫補的高麗參性味不同。它能補氣養陰、清熱生津、潤肺止咳，常用於長期疲勞、口乾咽燥、虛火咳嗽、失眠多夢等狀況，幫助提升體力又不易上火，特別適合熬夜、壓力大或體質燥熱者調理使用，郭董的母親能享高齡嵩壽，可謂養生有方。

郭初永真女士享壽百歲，一生以堅毅與節儉支撐家庭，不僅是郭台銘心中最重要的精神支柱，也間接見證了台灣經濟起飛世代的奮鬥與傳承。郭台銘在貼文中感性表示，將依母親遺願低調辦理後事，讓母親安詳走完人生最後一段旅程，並感謝各界關心與慰問。

